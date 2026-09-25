SAD: Xi je obećao da će Kina prestati pomagati Iranu. Dali su nam jamstvo

Američki predsjednik Donald Trump jasno je dao do znanja tijekom razgovora u Bijeloj kući s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom da je kineska pomoć Iranu neprihvatljiva, izjavio je američki veleposlanik u Kini David Perdue

„Prije nekoliko tjedana jasno smo im dali do znanja da je bilo kakva pomoć koju bi pružili Iranu, bila ona izravna ili neizravna, radilo se o obavještajnim podacima, dijelovima ili vojnoj opremi, potpuno neprihvatljiva. Predsjednik Trump jučer je to ponovno vrlo jasno dao do znanja. To je tema koja se neprestano ponavlja”, rekao je Perdue u intervjuu za CNBC. 'Zajamčili su nam' Na odvojeno pitanje na Fox Newsu znači li to da će Kina prestati pomagati Iranu, Perdue je rekao da je Washington u četvrtak dobio jamstva od Pekinga.

„Već smo vidjeli pomake u vezi s tim. To je ono što je obećano. Jučer su nam zajamčili da to ne čine”, izjavio je Perdue za program „America's Newsroom” na Fox Newsu. Xi pozvao Trumpa u Kinu Kineski predsjednik Xi Jinping je po završetku svog trodnevnog državnog posjeta SAD-u, pozvao američkog Trumpa u novi posjet Kini. Tijekom ceremonije čaja u Bijeloj kući Xi je rekao da bi dvojica čelnika mogla imati još dvije prilike za susret ove godine: na sastanku na vrhu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) u Kini, te na samitu G20 u Miamiju u prosincu. „Pozivamo predsjednika i njegovu suprugu u posjet Kini”, rekao je Xi. „Pa, hvala vam puno, doći ćemo”, odgovorio je Trump, pa dodao da će „puno razgovarati”.