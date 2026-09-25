'VIDLJIVI POMACI'

SAD: Xi je obećao da će Kina prestati pomagati Iranu. Dali su nam jamstvo

M.Č./Hina

25.09.2026 u 20:09

Xi Jinping u posjetu Donaldu Trumpu
Xi Jinping u posjetu Donaldu Trumpu Izvor: Profimedia / Autor: Thew - Pool via CNP / Shutterstock Editorial
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Američki predsjednik Donald Trump jasno je dao do znanja tijekom razgovora u Bijeloj kući s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom da je kineska pomoć Iranu neprihvatljiva, izjavio je američki veleposlanik u Kini David Perdue

„Prije nekoliko tjedana jasno smo im dali do znanja da je bilo kakva pomoć koju bi pružili Iranu, bila ona izravna ili neizravna, radilo se o obavještajnim podacima, dijelovima ili vojnoj opremi, potpuno neprihvatljiva. Predsjednik Trump jučer je to ponovno vrlo jasno dao do znanja. To je tema koja se neprestano ponavlja”, rekao je Perdue u intervjuu za CNBC.

'Zajamčili su nam'

Na odvojeno pitanje na Fox Newsu znači li to da će Kina prestati pomagati Iranu, Perdue je rekao da je Washington u četvrtak dobio jamstva od Pekinga.

vezane vijesti

„Već smo vidjeli pomake u vezi s tim. To je ono što je obećano. Jučer su nam zajamčili da to ne čine”, izjavio je Perdue za program „America's Newsroom” na Fox Newsu.

Xi pozvao Trumpa u Kinu

Kineski predsjednik Xi Jinping je po završetku svog trodnevnog državnog posjeta SAD-u, pozvao američkog Trumpa u novi posjet Kini.

Tijekom ceremonije čaja u Bijeloj kući Xi je rekao da bi dvojica čelnika mogla imati još dvije prilike za susret ove godine: na sastanku na vrhu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) u Kini, te na samitu G20 u Miamiju u prosincu.

„Pozivamo predsjednika i njegovu suprugu u posjet Kini”, rekao je Xi.

„Pa, hvala vam puno, doći ćemo”, odgovorio je Trump, pa dodao da će „puno razgovarati”.

Xi Jinping i Donald Trump
Xi Jinping i Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Sipa USA / Sipa USA

Posjet u vrijeme visokih trgovinskih tenzija

Xi i njegova supruga Peng Liyuan u srijedu su stigli u američku prijestolnicu u trodnevni državni posjet, u vrijeme visokih trgovinskih napetosti između dviju supersila koje su bile glavna tema na dnevnom redu.

Iako su si dvojica čelnika javno međusobno dijelili komplimente, iz njihovih sastanaka u četiri oka proizašlo je malo konkretnih rezultata. Očekuje se da će SAD u ponedjeljak objaviti više detalja o potencijalnom napretku postignutom u vezi s trgovinskim pregovorima. 

Trump je posljednji put posjetio Kinu u svibnju, piše dpa. Ovogodišnji samit APEC-a trebao bi se održati u studenome u Shenzhenu. 

Svoj dolazak tamo je najavio i ruski predsjednik Vladimir Putin, potaknuvši time nagađanja o mogućem trilateralnom susretu Xija, Trumpa i Putina. 

Trump i Xi sastali su se na marginama samita APEC-a i prošle godine u Južnoj Koreji, gdje su postigli šire trgovinsko primirje.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
točka prijepora

točka prijepora

Novi spor oko stadiona Maksimir: Jesu li tribine morale biti povezane? Evo što kaže šef žirija
VELIKA REPORTAŽA

VELIKA REPORTAŽA

Priča o Gospiću stigla je do Guardiana: 'Hrvatska vlada nam nije niti odgovorila'
OD PONEDJELJKA

OD PONEDJELJKA

Napeto pred štrajk ZET-a i Holdinga, šef sindikata prozvao Tomaševića: 'Ovo bi moglo eskalirati'

najpopularnije

Još vijesti