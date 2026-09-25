Objavljen detaljan plan sanacije otpada u Gospiću: Evo što se prvo uklanja

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavili su u petak cjelokupan i detaljan Plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću te su ga dostavili na uvid predstavnicima građanskih inicijativa i udruga.

Detaljan Plan sanacije je predstavnicima građanskih inicijativa i udruga dostavljen na uvid sukladno dogovoru na sastanku 22. rujna kada im je Plan i bio predstavljen, priopćilo je Ministarstvo, a na njegovim mrežnim stranicama te stranicama Fonda dostupna je i prezentacija Plana sanacije predstavljena na sastanku. U dokumentu su razrađene četiri faze sanacije, planirane aktivnosti, rokovi i koraci provedbe, kao i kontrolne liste za praćenje i nadzor provedbe. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković izjavila je 22. rujna nakon predstavljanja Plana, kako je realno da sve četiri faze sanacije završe u roku od 18 mjeseci, a monitoring okoliša radit će se još pet godina.

Istaknula je da će prve tri faze sanacije biti završene u roku od 12 mjeseci, no četvrta faza, koja podrazumijeva zbrinjavanje oko 6000 tona neopasnog i opasnog otpada u objektima i silosu, ne može početi odmah, nego tek u idućih šest mjeseci. U procjeni vrijednosti poslova, rekla je da su se rukovodili procesima istraživanja tržišta i onime što su dosad iskusili u postupcima javne nabave.

Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+39 Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Četiri faze sanacije “Nemamo drugih metoda. Vidjet ćemo što će stvarna nabava za zakopani otpad pokazati. Naše su stvarno utvrđene cijene za privremeno prekrivanje nešto niže od 300.000 eura, za otvoreni otpad nešto niže od 400.000 eura, za ovaj po svojstvima najopasniji otpad, rasuti opasni otpad uz silos, nabava je pokazala nešto nižu vrijednost od 8,8 milijuna eura bez poreza na dodanu vrijednost”, rekla je Vučković. Dodala je i da je procjena troška sanacije kada je u pitanju gotovo 33 tisuće tona - 40 milijuna eura i to u slučaju predobrade otpada na lokaciji. Druga varijanta je iskop i odvoz bez predobrade. Ukupno se procjenjuje da je riječ o 44.000 tona opasnog i neopasnog otpada. U srijedu je počelo prekrivanje zakopanog otpada koje će koštati 270.000 eura i rok za prekrivanje je 30 dana, a idućeg tjedna trebao bi početi odvoz 650 tona neopasnog otpada koji je uskladišten u takozvanim "big bag" vrećama. Uz privremeno prekrivanje zakopanog otpada, u prvoj fazi sanirat će se oko 4.500 tona rasutog opasnog otpada uz silos, u drugoj fazi oko 650 tona neopasnog otpada, u trećoj fazi zakopani opasni i neopasni otpad koji je pomiješan sa zemljom i kamenom u nepoznatom omjeru, kojeg ima gotovo 33.000 tona, a u četvrtoj fazi sanirat će se oko 6.000 tona opasnog i neopasnog otpada u postojećim objektima i silosu na više etaža, a koji je pretežito rasut.

Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL







+28 Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL