Plenković u New Yorku: 'Dvije stvari čine okosnicu odnosa Hrvatske i SAD-a'

Uloga Hrvata i Amerikanaca hrvatskog podrijetla „neobično je važna”, neovisno o tome kojoj generaciji useljenika pripadaju, a „njihov doprinos je ogroman”, naglasio je premijer.

Plenković u petak završava svoj petodnevni posjet SAD-u povodom Opće skupštine Ujedinjenih naroda tijekom kojeg se susreo s brojnim čelnicima i predstavnicima poslovnog svijeta. Zadnjeg dana u SAD-u Plenković se u New Yorku sastao i s Hrvatima u toj zemlji.

Kazao je kako Hrvatska ima jako puno uglednih članova u brojnim svjetskim društvima, posebice u SAD-u, pa podsjetio na tvrdnju prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana da upravo veza iseljene i domovinske Hrvatske čini Hrvate „snažnijima” i „utjecajnijima”.

Plenković je pozvao na dodatno osnaživanje odnosa Hrvatske i SAD-a. Naglasio je da je prošlogodišnja trgovinska razmjena dosegla 1,6 milijardi dolara, a da je već u prvih šest mjeseci ove godine ona gotovo dosegla milijardu dolara. Govorio je o LNG terminalu u Omišlju na koji gotovo dvije trećine brodova stižu s plinom iz SAD-a.

„Ta energetska suradnja, zajedno s našom dugogodišnjom obrambenom suradnjom, predstavlja okosnicu naših odnosa”, rekao je Plenković, pozvavši na diverzifikaciju veza dviju država.

Hrvatski premijer ranije u petak sastao se s glavnim tajnikom Ujedinjenih naroda Antoniom Guterresom kojem krajem godine završava drugi mandat. Zahvalio mu je na „vodstvu i osobnom angažmanu u radu UN-a u iznimno izazovnom razdoblju za multilateralizam”.

„Hrvatska podupire proces reforme UN80 s ciljem stvaranja učinkovitijeg, koherentnijeg i financijski održivog UN-a, uz očuvanje središnje uloge država članica”, napisao je premijer na platformi X.