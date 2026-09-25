PRIJEM ZA HRVATE

Plenković u New Yorku: 'Dvije stvari čine okosnicu odnosa Hrvatske i SAD-a'

L. Š. / Hina

25.09.2026 u 19:48

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Energetska i obrambena suradnja čine okosnicu hrvatsko-američkih odnosa, rekao je u petak premijer Andrej Plenković na prijemu za Hrvate u SAD-u kojima je poručio da je njihova uloga 'neobično važna'

Plenković u petak završava svoj petodnevni posjet SAD-u povodom Opće skupštine Ujedinjenih naroda tijekom kojeg se susreo s brojnim čelnicima i predstavnicima poslovnog svijeta. Zadnjeg dana u SAD-u Plenković se u New Yorku sastao i s Hrvatima u toj zemlji.

Uloga Hrvata i Amerikanaca hrvatskog podrijetla „neobično je važna”, neovisno o tome kojoj generaciji useljenika pripadaju, a „njihov doprinos je ogroman”, naglasio je premijer.

vezane vijesti

Kazao je kako Hrvatska ima jako puno uglednih članova u brojnim svjetskim društvima, posebice u SAD-u, pa podsjetio na tvrdnju prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana da upravo veza iseljene i domovinske Hrvatske čini Hrvate „snažnijima” i „utjecajnijima”.

Plenković je pozvao na dodatno osnaživanje odnosa Hrvatske i SAD-a. Naglasio je da je prošlogodišnja trgovinska razmjena dosegla 1,6 milijardi dolara, a da je već u prvih šest mjeseci ove godine ona gotovo dosegla milijardu dolara. Govorio je o LNG terminalu u Omišlju na koji gotovo dvije trećine brodova stižu s plinom iz SAD-a.

„Ta energetska suradnja, zajedno s našom dugogodišnjom obrambenom suradnjom, predstavlja okosnicu naših odnosa”, rekao je Plenković, pozvavši na diverzifikaciju veza dviju država.

Hrvatski premijer ranije u petak sastao se s glavnim tajnikom Ujedinjenih naroda Antoniom Guterresom kojem krajem godine završava drugi mandat. Zahvalio mu je na „vodstvu i osobnom angažmanu u radu UN-a u iznimno izazovnom razdoblju za multilateralizam”.

„Hrvatska podupire proces reforme UN80 s ciljem stvaranja učinkovitijeg, koherentnijeg i financijski održivog UN-a, uz očuvanje središnje uloge država članica”, napisao je premijer na platformi X.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
točka prijepora

točka prijepora

Novi spor oko stadiona Maksimir: Jesu li tribine morale biti povezane? Evo što kaže šef žirija
VELIKA REPORTAŽA

VELIKA REPORTAŽA

Priča o Gospiću stigla je do Guardiana: 'Hrvatska vlada nam nije niti odgovorila'
OD PONEDJELJKA

OD PONEDJELJKA

Napeto pred štrajk ZET-a i Holdinga, šef sindikata prozvao Tomaševića: 'Ovo bi moglo eskalirati'

najpopularnije

Još vijesti