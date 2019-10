Grčić: Vlada iz ozbiljne političke krize pokušava izaći dizanjem plaća u javnom sektoru

Predsjednik Središnjeg savjeta SDP-a Branko Grčić izjavio je u četvrtak kako je aktualna vlada u ozbiljnoj političkoj krizi iz koje je pokušala izaći povećanjem plaća u javnom sektoru no, uvjeren je, time neće riješiti problem jer sindikati školstva nastavljaju sa štrajkom

"Što se tiče drugih mjera nezadovoljni smo činjenicom da je Vlada išla prema povećanju neoporezivog odbitka plaće samo za 200 kuna. Dok povećava plaće u javnom sektoru za 400 do 500 kuna dotle će ljudi u privatnom sektoru profitirati samo do 50 kuna i to je zaista podcjenjivački. To je suprotno onome što smo mi predlagali, a to je rast plaća između 330 i 500 kuna za 700.000 ljudi u Hrvatskoj, u javnom sektoru i onih koji rade u privatnom sektoru", rekao je Grčić.