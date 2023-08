Grci ne popuštaju: Boysi u zatvorima mogu ostati i do 18 mjeseci

Razmještanje po grčkim zatvorima je završeno, a uhićeni Hrvati tamo će čekati kraj istrage. Jer, pritvor može trajati sve do početka suđenja, maksimalno 18 mjeseci. Automatski se preispituje nakon šest mjeseci, a odvjetnici imaju mogućnost tražiti puštanje. No, s time će pričekati.

'Čekamo kraj DNK analiza, anliza tragova na predmetima i videonadzora, kao i sadržaja mobitela. Kada sve to dobijemo, vidjet ćemo kome što mogu dokazati i onda ćemo se obratiti sudu i tražiti puštanje, možda i uz uvjete poput jamčevine, zabrane napuštanja zemlje ili javljanje policiji', kazao je Christos Salatas, grčki odvjetnik dvojice pritvorenih Boysa.

Nakon istrage, koja treba djela spojiti s imenima, na sve optužbe obrana ima pravo odgovora u roku 10 dana, a onda sudsko vijeće testira tu optužnicu i odlučuje tko ide na suđenje i za koje djelo. Pa su tako trenutno otvorene i opcije da neki od Boysa završe samo s prekršajima.

'Vjerujem da će faza istrage brzo biti gotova. Razumijem osjećaje obitelji ubijenog grčkog navijača, ali i zabrinutost hrvatskih obitelji, no Grčka je zemlja vladavina prava, neki su slučajevi teži i kompliciraniji od drugih, no na kraju vjerujem da ćemo doći do cilja, a to je pronaći istinu. I ne mislim da će to predugo trajati', smatra Salatas.

Istovremeno, Hrvatska traži da su svi pritvoreni Hrvati u 21 zatvoru sigurni. Neki od njih prijavili su prijetnje pa će biti preseljeni u druge ustanove, a premijer Andrej Plenković je u kontaktu s grčkim kolegom.

No, osim političkog razgovora i pružanja konzularne pomoći pritvorenima i njihovim obiteljima, Vlada ne može ništa drugo.

'Pojačat ćemo broj ljudi tamo, već je otišao jedan kolega sa znanjem grčkog jer je to važno. Jezik i iskustvo', istaknuo je ministar pravosuđa Gordan Grlić Radman.