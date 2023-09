Grbinu jednoglasna potpora SDP-ovaca, bit će kandidat za premijera

Grbin se nije izjašnjavao o potencijalnima koalicijskim partnerima na izborima, ali se osvrnuo na izjavu predsjednika Centra Ivice Puljka da je 'SDP stranka na zalasku', kazavši da će kvalifikaciju njegove izjave dati birači. U daljnje svađe s njim nemam se namjeru upuštati, a to što on svoj politički uspjeh planira graditi na personalnom sukobu umjesto da građanima ponudi nešto konkretno, to je njegova stvar, kazao je Grbin, otklonivši mogućnost predizborne suradnje s Centrom nakon ovakve izjave.

Osvrnuo se i na promotivnu objavu namijenjenu umirovljenicima u kojoj, među ostalim, stoji 'bolje je štrik oko vrata nego se mučiti', kazao je da je Hrvatska zemlja u kojoj su starije osobe sklonije suicidu nego u drugim državama EU, i to zbog materijalnog statusa. Mi smo prenijeli citat osobe koja se nalazi u takvoj životnoj situaciji i ako smo nekog povrijedili time, meni je doista žao, ali to ne znači da to nije činjenica i da se to oko nas ne događa, pa nećemo živjeti pod staklenim zvonom nego ćemo o tome govoriti i nećemo zabijati glavu u pijesak pred problemima koji u Hrvatskoj doista postoje, poručio je. Dodao je i da je zadovoljan suradnjom s PR stručnjakom Alexom Braunom.

Komentirao je i slučaj čelnika HEP-a Frane Barbarića, istaknuvši da on najmanje dva mjeseca, da se poštuje zakon i razboritost, ne bi bio na čelu HEP-a. Hoće Plenković napokon smoći snage i hrabrosti i nešto poduzeti ili je u strahu od one prijetnje o desetogodišnjem kartanju u Remetincu, to je pitanje za njega, poručio je čelnik SDP-a.