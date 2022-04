Grbin udario po Berošu pa najavio: SDP će se boriti protiv privatizacije zdravstva

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin prozvao je u petak ministra zdravstva Vilija Beroša da nije napravio nikakve stvarne reforme za rješenje problema u svom resoru, a kao jednu od najgorih posljedica toga naveo je mogućnost da se zdravstvo privatizira, protiv čega će se SDP boriti svojim prijedlogom reforme

"Beroš u svom resoru nije napravio nikakve stvarne reforme da bi riješio probleme. Jedna od najgorih posljedica lošeg sustava je činjenica da bi se zdravstvo moglo privatizirati, što će dovesti do polarizacije društva na one koji si mogu to priuštiti i one koji ne mogu. SDP će se protiv toga oštro boriti svojim prijedlogom reforme zdravstva", priopćio je Grbin.