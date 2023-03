Grbin: Prvo se Milanović mora kandidirati da bismo ga mogli podržati, ja u tome ne vidim problem

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin gostovao je na RTL-u gdje je prokomentirao trenutnu situaciju s cijenama u Hrvatskoj, Vladine mjere usmjerene prema građanima, potencijalnu koaliciju s drugim strankama te eventualnu podršku Milanoviću u novoj borbi za mjesto predsjednika

Dodao je da i on vodi računa prilikom kupovine.

"Očekivao bih da se te mjere predstave na vrijeme. One bi na snagu trebale stupiti 1. travnja, a mi smo već fino zašli u ožujak. O njima nemamo pojma ni mi ni gospodarstvo koje bi se za njih trebalo pripremiti", odgovorio je Grbin.

"Svi gledamo gdje su akcije. Imamo aplikacije brojnih trgovačkih lanaca i gledamo gdje su akcije pa jedan put idemo u jedan, a drugi put u drugi. Ne gleda se više koji je najbliži, nego koji je najjeftiniji", rekao je.

S kim će SDP u koaliciju?

Budući da će 2024. biti izborna godina, Tandara Knezović ga je pitala hoće li SDP ponovo podržati Zorana Milanovića.

"To je na kraju te godine i tada ćemo to definirati. Prvo se on mora kandidirati da bismo o tome mogli donijeti odluku, ali ja neću bježati od odgovora: ja u tome ne vidim problem", rekao je.

Iduće godine bit će i parlamentarni izbori, zbog čega se priča o potencijalnim koalicijama. Reporterka Dnevnika Nove TV pitala ga je bi li SDP mogao surađivati s Mostom.

"Bitno mi je s kime ću raditi i s kime ću surađivati. Oni moraju dijeliti naše vrijednosti i po pitanju stanogradnje i po pitanju inflacije, ali i po pitanju pobačaja i građanskog odgoja", odgovorio je te dodao da je Tanadara Knezović "sve rekla" kada je ustvrdila da "nema nikakve šanse" za koaliciju.