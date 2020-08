Grbin: Morat će objasniti zašto su prvo rekli da je Milanović privatno bio u Albaniji

Kandidat za predsjednika SDP-a Peđa Grbin objasnio je razlike s "očito privatnim" posjetima Kolinde Grabar Kiratović Washingtonu i stranačkog posjeta Andreja Plenkovića u Helsinkiju, te ne pristaje na bilo kakve "dvojbe" oko putovanja predsjednika u posjet premijeru Albanije.

Za Milanovića Grbin ipak nije imao popusta: "Ako je prvo rečeno, a rečeno je, da je riječ o privatnom posjetu, da bi se potom reklo da je riječ o službenom posjetu, to nije dobro. Ured predsjednika morat će objasniti o čemu je riječ kako bi se što prije razjasnile sve dvojbe."

"Ona se u Washingtonu nije susrela s nikim, to je očito bio privatan posjet", objasnio je Grbin za N1 zašto se aktualni slučaj predsjednika Zorana Milanovića ne može uspoređivati s tim slučajem.

Kazao je da susret hrvatskog predsjednika s albanskim premijerom nije sporan, jer je u Hrvatskoj predsjednik sukreator vanjske politike, a Albanija je bliska i prijateljska zemlja. No, na bilo kakva otvorena pitanja oko toga što se prvotno objavilo da je riječ o privatnom putu, Grbin ne pristaje.



Grbin je dalje komentirao stanje s Inom, 250 novih otkaza, i "lakonski" komentar ministra Tomislava Ćorića:



"Ovo što danas gledamo u Sisku u Ini kulminacija je dugogodišnjeg lošeg upravljanja Inom. Niti danas ne znamo bi li nam bilo isplativo ako bismo otkupili Inu, što bismo time dobili i što ćemo napraviti ako je otkupimo. Posebno me smeta lakonski odgovor ministra Ćorića. U upravi Ine sjede i ljudi koje je imenovala Vlada Republike Hrvatske kao suvlasnik. Očekivalo bi se da oni (članovi uprave) informiraju vlasnika, Vladu, što se događa, pa da vlasnik zaštiti svoje interese."

"HDZ se pokazao potpuno nekompetentan u upravljanju polovicom Ine, pa se čovjek pita što će raditi ako potroši sedam, osam, devet ili deset milijardi kuna i otkupi cijelu Inu", kazao je Grbin.



Za najnoviji skandal s razgovorom između Dijane Zadravec i Vilija Beroša, koji je procurio u javnost, Grbin je rekao da je skandal priustan na nekoliko razina, i to još "možda najmanje u onom dijelu kad vidimo kako HDZ kadrovira" novog šefa jedne bolnice.



"Isti način vjerojatno bi se preslikao i na Inu", primijetio je Grbin.

Ono najgore po njegovom mišljenju tek je uslijedilo: "Postoje ozbiljne indicije da je ministar Beroš počinio kazneno djelo, a to je neovlašteno snimanje, jer je sugovornika stavio na razglas, to mu nije rekao, a čuli su se i ljudi sa strane. Slijedila je distribucija tog sadržaja na razne strane, što je stiglo i do medija."



Grbin je konstatirao da se ministar Vili Beroš kadroviranjem u "Vinogradskoj" bavio u jeku covid krize, da mu je to bilo vrlo visoko na listi prioriteta, kao i to da je "evidentno da je o tome više puta razgovarao sa Zadravec". Grbin je podsjetio i na još jedan slučaj, kad je u javnost izišla slika na kojoj su bili Nina Badrić i Beroš, da bi ispalo da je pjevačica bila u društvu odvjetnika koji je ispao pozitivan na covid-19:

"Ministar je potom nazvao HZJZ i provjeravao osobne podatke Badrić... Ministru su odgovorili, a on je brže bolje s takvom informacijom izišao u javnost."