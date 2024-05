'Ne želim biti rušilački faktor, ali Grbin nas je izdao. To nije prvi put'

Bilo je negodovanja na opciju glavnog tajnika Marka Krička, a sada se oglasio i lokalni ogranak stranke, piše N1.

“Jasno da smo razgovarali kada me tu subotu nazvao predsjednik Peđa Grbin i kada mi je rekao da će mi dati mjesto koje nije ulazno. Rekao sam da nema problema, ali da li će se nakon toga gledati preferencijalni glasovi? On je rekao da hoće, da će se apsolutno gledati jer to je u duhu demokracije. Nisam ga želio ucjenjivati kao što su to radili neki drugi kandidati”, rekao je Samir Haj Barakat.

Radi se o IV. izbornoj jedinici. Barakat navodi kako osobno nije tražio nijednu poziciju, no dodaje i da ne razumije kako je moguće da u Sabor potencijalno ulaze kandidati koji su dobili manje glasova birača, spram njegovih 3700.