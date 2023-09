Grbin: Bit ću novi premijer! Plenkovića je strah, zna da ga čeka veliki poraz na izborima

Najprije se osvrnuo na saborsko aktualno prijepodne, koje su obilježile oporbene optužbe na račun primjera i njegove Vlade, prenosi N1.

“Plenković je prema hrvatskim građanima i predstavnicima medija pokazao potpuni prijezir. Prije nekoliko dana zavapio je za time da su rumunjski novinari bolji od hrvatskih jer oni znaju postavljati prava pitanja. Danas je za hrvatske medije rekao da su rusofili, a tako bude sa svima tko mu postavi teška pitanja. Tako je danas bilo i u Hrvatskom saboru. Pitaš ga nešto i on te krene vrijeđati. To je sukus Plenkovićeve vladavine, kad ga se pojavi pred teškim pitanjem, on okreće na uvredu”, rekao je.