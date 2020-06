Grba Bujević: U Hrvatskoj su trenutno 53 osobe oboljele od koronavirusa. To je jako važno za naglasiti

Maja Grba Bujević kazala je za N1 kako su u RH trenutno 53 oboljele osobe od koronavirusa. 'To je jako važno ta naglasiti. To nije razlog za veliku zabrinutost. No, moramo biti svjesni da se ne pridržavamo mjera koje su i dalje na snazi', naglasila je

"U Hrvatskoj danas imamo 53 oboljele osobe od koronavirusa od čega je osam na bolničkom liječenju, na respiratoru nemamo nikoga, a nitko od pacijenta na na bolničkom liječenju nema teške simptome. Pedeset i tri oboljele osobe nisu razlog za našu veliku zabrinutost, ali moramo biti svjesni da se ne pridržavamo mjera koje smo uveli, a koje su i dalje na snazi. Mormao priznati da smo se opustili", izjavila je šefica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva dr. Maja Grba Bujević za N1.

Kaže da drže situaciju pod kontrolom i da zaraženi u posljednja dva dana imaju puno prijenosa u obitelji i poznatih kontakata, ali nisu zabrinuti jer je to broj od 20 ljudi. Još je jednom sve pozvala da se drže preporuka oko držanja distance, učestalijeg pranja ruku i nošenja maske u zatvorenom prostoru. "Ovo nije trenutak da bi govoril o restriktivnim mjerama jer broj nije toliko zabrinjavajući", odgovorila je na pitanje razmišljaju li o pooštravanju mjera.