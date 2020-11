'Građani nisu ozbiljno shvatili virus, stanje u zdravstvu je ozbiljno, ali još uvijek nije dramatično'

Stanje u Varaždinskoj općoj bolnici je izuzetno kritično. Odjel infektologije je pun. Bolnica u Klenovniku je također puna. Još ima slobodnih kreveta u bolnici u Novom Marofu. Kad se ta bolnica popuni, a pitanje je vjerojatno dana, tada dolazi crni scenarij - popunjavanje tri vojna šatora instalirana na parkiralištu pored varaždinske bolnice u kojem se nalazi 60-ak kreveta, javlja HRT

'Ne mogu reći ništa optimistično, ali nadam se da će u idućem razdoblju doći do stabilizacije dnevno oboljelih i do određenog pada. Nije dramatično, ali stanje je ozbiljno. Nije dramatično jer zdravstveni sustav odgovara svim potrebama koje imamo, ali ako uskoro ne dođe do stabilizacije novooboljelih zdravstveni sustav imat će problema s izvršavanjem svoje zadaće', rekao je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije Marin Bosilj.

Na pitanje kako su došli iz zelene regiju u crvenu rekao je da je teško dati točan odgovor. 'Ima više razloga, a jedan od glavnih je taj da građani nisu shvatili ozbiljnost virusa, nisu shvatili ozbiljnost poruka Nacionalnog i županijskog stožera i zato danas jesmo tu gdje jesmo', rekao je Bosilj.