Grabar Kitarović preporučila Milanoviću da se ne povlači iz Inicijative triju mora

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović održala je glavno obraćanje uoči panela pod nazivom „Europa koja raste: gospodarska vitalnost Srednje i Istočne Europe“ („Growing Europe: The Economic Vitality of Central and Eastern Europe” ) kojeg su, na marginama Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu, organizirale Atlantic Council, Goldman Sachs i najveća poljska osiguravateljska grupacija PZU.

U razgovoru s novinarima komentirala je, među ostalim, važnost Inicijative triju mora, i Fonda koji je osnovan u lipnju prošle godine. 'Nije ključno da Vlada još nije ništa uplatila u fond Inicijative', kazala je referirajući se na nedavnu Milanovićevu izjavu upravo o tome, izvijestio je N1.