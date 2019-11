Grabar Kitarović govorila je gotovo sat: Predugo, prekomplicirano, isforsirano, a u jednoj stvari Tuđmana je loše kopirala

Komunikacijska stručnjakinja Smiljana Leinert Novosel s Fakulteta političkih znanosti za tportal je analizirala gotovo jednosatni govor Kolinde Grabar Kitarović. Najvećim nedostatkom govora smatra njegovu duljinu, a komentirala je i isforsirane pokrete aktualne predsjednice i HDZ-ove predsjedničke kandidatkinje

Oko 50 minuta trajao je govor aktualne predsjednice države Kolinde Grabar Kitarović, kojim je predstavila program za osvajanje drugog mandata na Pantovčaku. Pred tisuću HDZ-ovaca i gotovo cijelom Vladom, Grabar Kitarović je predstavila sedam točaka na kojima misli bazirati svoju kampanju, ali i sljedećih pet godina u fotelji predsjednice, ako ju, naravno, osvoji.

'Dobar govor tog tipa ne treba trajati više od 25, 30 minuta' 'Njezin govor nije bio negativan, no bio je prekompliciran, predugačak, a da nismo čuli ništa novog. Riječ je o rutinskom govoru koji je bio strukturiran kroz nekoliko točaka da bi se na neki način učinio sustavnim. Trebalo je sažeti probleme u dvije, tri točke, a sve je bilo preopširno. Dobar govor tog tipa ne treba trajati više od 25, 30 minuta. Preširoko je razgranala strukturu i govor je definitivno bio predugačak', smatra komunikacijska stručnjakinja Smiljana Leinert Novosel. Premalo je, kaže, bilo jačih tema i jačih poruka koje bi ljudi zapamtili. Pritom treba, naglašava, voditi računa o tome da aktualna predsjednica ima potpuno drugačiji zadatak u odnosu na druge kandidate. 'Ona jest na vlasti i njena je ambicija ostati na vlasti. Prema tome, prvi cilj je istaknuti ono dobro što se napravilo i, drugo, ukazati na ono što se smjera učiniti', dodaje Leinert Novosel.

'Ono što je danas ponudila samo je ozračje optimizma koje jest pretpostavka da se ljudi osjećaju dobro i da imaju osjećaj da žive u zadovoljavajućoj atmosferi. Istaknula je ono što je pozitivno napravila po pitanju vanjske politike', analizira naša sugovornica. No zamjera Grabar Kitarović to što se nije više usmjerila na domaće teme. Spomenula je tek pokušaj pronalaska rješenja za zagađeni zrak koji udišu stanovnici Slavonskog Broda. Afirmativna kampanja ili možda ne? 'Nisam vidjela kritički osvrt na trenutak, na stanje u Hrvatskoj, na to gdje smo mi danas u Europi, koji su ključni europski problemi, da biste iz toga lakše izveli ono što ćete vi raditi. Recimo migracije. Problemi Europe su problemi i Hrvatske. Doduše, neki savjetnici će vam reći: ne idite s problemima kada motivirate. Drugi će reći: ne, ako želite biti jedan od nas, onda imajte osjećaj za teme koje nas muče i u kojem pravcu bismo trebali ići. No slažem se s njom, za sve to nam treba optimizam, a ne trenutačno dominantna apatija', kaže Leinert Novosel.

Iako je Grabar Kitarović rekla kako misli voditi afirmativnu kampanju bez niskih udaraca protivnicima, u govoru je ipak dio vremena posvetila nabrajajući loše strane premijerskog mandata Zorana Milanovića, a podbola je i Miroslava Škoru, koji danas slavi Martinje. 'Očito je mislila da bi dio publike mogla zadovoljiti tako da kaže i nešto kritično na Milanovićev račun i pronašla je njegova najbolnija mjesta, ona kojih se ljudi još uvijek sjećaju. Na taj je način htjela odgovoriti i na njegove prozivke na njezin račun. Nije ju u subotnjem govoru otvoreno spomenuo, ali je aludirao i svima je bilo jasno o kome govori', analizira Leinert Novosel. Smatra da joj blesimetri koji su bili oko nje nisu trebali jer zna da Grabar Kitarović zna govoriti bez zamuckivanja, s obzirom na to da je bila i njezina studentica.

'Ove isforsirane pokrete nikada ne ocjenjujem pozitivno' A što se tiče ekspresije pokreta koje je Grabar Kitarović koristila, Smiljana Leinert Novosel očito bi joj za to dala negativnu ocjenu. 'Ove isforsirane pokrete nikada ne ocjenjujem pozitivno. Smatram da to nije izraz raspoloženja i tipično za osobu koja stišće ruku. To je samo jedna osoba dobro radila i bila autentična u tome, a to je bio Franjo Tuđman. Tu se autentičnost gubi i pokazuje da je to isforsirano više 'izvana prema unutra', a ne da je proizašlo iz stanja duha ili raspoloženja. Govor mora proizaći iz vas, on mora biti 'iznutra na van' - onda je uvjerljiv i onda izaziva pozornost. Morate ga proživjeti da biste ga izbacili', objašnjava.