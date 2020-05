Na Erasmus+ natječaju 2019. u području visokog obrazovanja Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) sufinancirala je čak osam projekata strateških partnerstava u ukupnom iznosu od gotovo dva milijuna eura, odnosno 14,5 milijuna kuna

Erasmus+ projekti strateških partnerstava u području visokog obrazovanja, ističe se, ponovno su pokazali kako se zajedničkim radom može doći do konkretnih, inovativnih rješenja te kako se može premostiti jaz između produkata sustava obrazovanja i stvarnih potreba tržišta rada.

Projekt "Inovativna rješenja zasnovana na novim tehnologijama za unaprjeđenje društvene uključenosti osoba s invaliditetom" (INNOSID) temelji se na strateškom partnerstvu šest visokih učilišta iz pet europskih zemalja, te nevladine udruge (Hrvatska zajednica za Down sindrom) čiji je cilj uz pomoć inovativne tehnologije poboljšati društvenu uključenost osoba s invaliditetom. To je trogodišnji projekt vrijedan više od 300 tisuća eura odnosno više od 2,3 milijuna kuna pod vodstvom Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Projektni će partneri zajedničkim snagama izraditi besplatne IT alate koji će olakšati komunikaciju, obrazovanje te podizanje društvene svijesti o potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom.

PROMISE je dvogodišnji projekt vrijedan gotovo dva milijuna kuna (262.953 eura) iza kojega stoji Mediteranski institut za istraživanje života u suradnji s domaćim i stranim partnerima. Kako trenutačno nedostaje znanja i vještina u području personalizirane medicine, kroz projekt vrhunski međunarodni stručnjaci iz područja molekularne biologije, računarske tehnologije, kliničke biomedicine te razvoja i istraživanja kreirat će inovativni studijski sadržaj.

Visoko učilište Algebra koordinator je projekta "Applied Data Science Educational Ecosystem" (ADSEE) vrijednoga više od 261 tisuću eura (gotovo dva milijuna kuna). Cilj je projekta razvoj globalno dostupnog obrazovnoga sustava za učenje podatkovne znanosti (DS), posebno usmjerenoga na proučavanje primjene podatkovne znanosti u netehničkim granama poput ekonomije, psihologije ili financija. Inovativnost projekta leži u modularnom pristupu: omogućuje se razvoj prilagođenih tečajeva u skladu sa specifičnim prethodnim znanjem i vještinama sudionika.

HILAR je projekt usmjeren proučavanju kulturnoga krajolika - pojma koji reprezentira zajedničko djelo prirode i čovjeka te ilustrira razvitak ljudskoga društva i naselja kroz povijest. Projekt vrijedan gotovo 1,5 milijuna kuna (196.782 eura) osmislio je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s međunarodnim partnerima iz Italije, Francuske i Cipra. Udruženim snagama partneri uz pomoć programa Erasmus+ žele stvoriti i primijeniti inovativni, virtualni i participativni nastavni program o kulturnoj baštini.

"Inspiring digital entrepreneurship (IDEA)" međunarodni je projekt vrijedan gotovo 1,6 milijuna kuna (211.629 eura) na kojemu rade partneri iz sedam europskih država pod koordinacijom Sveučilišta u Dubrovniku. Uz pomoć projekta IDEA želi se mapirati i analizirati dinamiku digitalnoga poduzetništva u partnerskim zemljama identificiranjem zajedničkih trendova, izazova, najboljih praksa i alata.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu okupio je partnere iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Turske na realizaciji projekta "Teaching mathematics in STEM context for STEM students (mathSTEM)" ukupne vrijednosti 145.530 eura, odnosno 1,08 milijuna kuna. Iza projekta stoje četiri sveučilišta i jedna udruga, a namijenjen je STEM studentima odnosno unapređivanju njihovih STEM znanja i vještina iz matematike. Aktivno korištenje kolaborativnog učenja i IKT metodologije za učenje trebalo bi poboljšati studentske vještine u rješavanju praktičnih problema, što je ujedno i tražena vještina na tržištu rada.

Istarska regionalna energetska agencija (IRENA) u suradnji s tri sveučilišta iz Italije i Španjolske te malteškom udrugom za energetsku učinkovitost (MIEMA) stoji iza projekta "City Monitoring and Integrated Design for Decarbonisation (CITY MINDED)" vrijednog 334.456 eura (gotovo 2,5 milijuna kuna). Projekt CITY MINDED usmjeren je na postizanje održivosti gradova kroz smanjenje emisije ugljičnog dioksida (CO2), što je trenutačno ključni europski izazov.

MareMathics, projekt vrijedan 224.204 eura (1,67 milijuna kuna) pokrenuo je Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu u suradnji s europskim strateškim partnerima kako bi potaknuli stvaranje i primjenu inovativnih praksi matematičkog obrazovanja za studente pomorskih studija širom Europe. U projektu kao partner sudjeluje i popularni profesor matematike i fizike Toni Milun. Zajedničkim aktivnostima partneri žele potaknuti suradnju renomiranih institucija, vršnjačko učenje i razmjenu iskustava između nastavnog osoblja.