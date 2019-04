Gorana Marića razapinju zbog vikendice: Što znamo o slučaju, tko su 'huškači' i što je potencijalno ministrov najveći krimen?

Ministar državne imovine Goran Marić silno se iznervirao na pitanja o njegovoj vikendici u mjestu Živogošće kod Makarske, koja navodno vrijedi oko četiri puta više nego što je prijavljeno u imovinskoj kartici: uoči sjednice Vlade u četvrtak kazao je da je 'prijavio sve što mora prijaviti' pa potom 'bandu', 'polusvijet' i 'huškače' koji mu pokušavaju raditi o glavi i kojima je stao na žulj

Za mene je banda oni koji protupravno koriste tuđe. Ima ih na stotine, tisuće. Ja nikoga ne optužujem, zna se tko su, ja sam samo poduzeo to da oni ne mogu raditi to što su radili', dodao je Marić i upozorio da za više od deset tisuća nekretnina koje se nalaze u dužnosničkim karticama dosad nije tražena realna procjena vrijednosti. Spomenuo je i provale u više atraktivnih državnih nekretnina koje su se sinoć dogodile, a o kojima on ima informacije, pa pozvao novinare da se time pozabave.

Po svemu sudeći, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa: ono je već najavilo da će idućeg tjedna razmotriti slučaj. To se prije svega odnosi na Marićevu vezu s osobama i tvrtkama od koje je kupio kuću u Živogošću; po neslužbenom tumačenju objavljenom u Večernjem listu, i Povjerenstvo smatra da ne postoji problem u razlici njezine prodajne i tržišne cijene jer su dužnosnici u svojim imovinskim karticama obvezni prijaviti samo bitne promjene u imovini, a ne i rast njene vrijednosti. No vjerojatno će ipak i usporediti ministrovu imovinu s podacima Porezne uprave, odnosno pokušati pronaći eventualni nesrazmjer prihoda i imovine.

Sam Marić kazao je da na njoj nije intervenirao osim što je 'uredio fasadu', a nisku cijenu obrazložio tadašnjom krizom na tržištu i činjenicom da objekt nije imao uporabnu dozvolu. 'Da je kuća koštala više, vjerojatno je ne bih kupio', dodao je.

Što se u famoznoj kući danas nalazi?

To je trenutno možda i najsporniji detalj: prizemlje koriste Marić i supruga, no na katu se nalaze dva apartmana koje su oni, kako tvrde, 'prepustili sinu koji ih ljeti iznajmljuje'. On to već nekoliko godina i čini, po cijeni od 90 do 100 eura za noćenje: 'Apartmani Filip' oglašavaju se mahom na stranicama koje posjećuju turisti iz srednje i istočne Europe, ne i na velikim booking-servisima.

Zasad neodgovoreno pitanje jest zašto Marić nije i službeno prepisao imovinu na sinovljevo ime, ili u suprotnom, zašto u svojoj imovinskoj kartici proteklih godina nije prijavio prihode koji su se ostvarivali na nekretnini u njegovom vlasništvu. Tportal je pitanja o tome uputio Državnom inspektoratu, čekamo odgovor.