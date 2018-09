Država prodala 'Mesićevu' vilu tajanstvenoj Ruskinji

Vila u kojoj je bio smješten Ured bivšeg predsjednika RH Stjepana Mesića prodana je za 5,5 milijuna kuna. Kupac je, kako doznaje tportal, tvrtka Sjajna svjetlost j.d.o.o. u vlasništvu tajnovite Ruskinje

Vilu je ovih dana prodalo Ministarstvo državne imovine iz drugog pokušaja, i to za 5,5 milijuna kuna. Pristigle su četiri ponude, a početna cijena bila je 5,28 milijuna kuna.

Prema optužnici ispada da je niz privatnih tvrtki Fimi mediji isporučivao nevjerodostojne fakture za poslove koje nikad nisu stvarno obavili kako bi i dalje dobivali poslove s državom, a Šarić je u procesu bio svjedok.

Iako je direktor, Šarić nije vlasnik tvrtke koja je kupila tzv. Mesićevu vilu. To je Viktorija Fedorova, Ruskinja s moskovskom adresom. Od Šarića smo preko njegove tajnice zatražili nešto više informacija o njoj, no do zaključenja teksta nam se nije javio.