GONG traži povlačenje antikorupcijskog natječaja koji treba dobiti "zeleno svjetlo" od lokalnih političara

GONG je u ponedjeljak zatražio od Vladina Ureda za udruge da povuče i promijeni uvjete 85 milijuna kuna vrijednog antikorupcijskog natječaja Europskog socijalnog fonda (ESF) u sklopu kojeg se udrugama provedba projekata uvjetuje partnerstvom sa čelnicima gradova, općina ili županija u kojima žele raditi protiv korupcije

GONG ističe da s lokalnim čelnicima udruge u načelu mogu surađivati, no upozoravaju da, ako se provedba antikorupcijskih projekata uvjetuje partnerstvom s "lokalnim šerifima", to može dovesti do razvodnjavanja projektnih ideja.

Niti najbolje ideje neće moći proći ako ih osmisle udruge koje okupljaju zviždače ili ukazuju na koruptivne rizike i poteze "lokalnih šerifa" jer je vodstvima gradova, općina i županija pružena prilika da si odaberu partnerske udruge koje neće propitivati uzroke lokalne političke korupcije.



U slučaju Grada Zagreba, koji je sjedište 12.000 udruga, to znači da uvjete za projekte postavlja gradonačelnik Milan Bandić koji ima desetke korupcijskih afera, optužnice i suđenja u tijeku, a ne odgovara ni na upozoravajuće nalaze državne revizije niti na novinarska pitanja, upozorava GONG.