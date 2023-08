Golob: Zelena tranzicija nije dovoljna, potreban je zajednički odgovor na katastrofe

„Od klimatskih promjena ne možemo bježati”, rekao je slovenski premijer, kazavši kako su one teško predvidljive, „ako ne i potpuno nepredvidljive”.

„Moramo uspostaviti mehanizme za adaptaciju na katastrofe poput one koja je pogodila Slovenija, jer će se one i dalje događati”, upozorio je Golob.

To se pitanje mora riješiti na nadnacionalnoj razini jer se male nacije, no ni one velike, protiv toga ne mogu boriti samostalno, upozorio je.

Golob smatra kako je Slovenija, od lipnja članica Vijeća sigurnosti, iskreni posrednik jer kao mala država nema skrivenih interesa, te da će stoga naglašavati to pitanje u Ujedinjenim narodima.

„Velike države ignoriraju to pitanje zbog svojih agenda, mi ih nemamo i zato smo savršeni za nošenje s najtežim problemima”, dodao je Golob.