Goldstein: Hamas je stravična organizacija, cilj im je uništenje Izraela

'Naravno, srušen je taj amandman, glasalo se za taj tekst rezolucije i on je prihvaćen. Tražilo se da se spomenu Hamas i genocidni masakr u Izraelu, a to nije prošlo. Mislim da je to strašno. Sada ispada kao da humanitarna pomoć mora doći u Gazu ne znam nakon čega, nakon neke prirodne katastrofe?', kazao je Goldstein.

'Međunarodno humanitarno pravo u ovom kontekstu, a to je i odluka Europskog vijeća, je u ovom trenutku vrlo dvojbena kategorija. Naime, radi se o tome da Izrael ne smije pucati po civilnim objektima i treba čuvati civilnu infrastrukturu. Hamas već desetljećima gradi svoje vojne, obavještajne i političke efektive u blizini škola, bolnica, vrtića, u civilnim zgradama gdje žive tisuće ljudi. Imate vrlo jasne dokaze da su posljednjih dana minobacačima pucali iz primjerice kuhinja. U trenutku kada se to događa, kada oni koriste civilnu infrastrukturu u vojne svrhe, to postaju legitimni vojni ciljevi.'

Može li išta dovesti do prekida vatre? 'Ono što je sada u ovom trenutku rekao Izrael, a to je da se uništava Hamas. Meni je nevjerojatno da međunarodna politička scena to ne vidi. U Srebrenici su izdvojili žene i djecu i ubili samo muškarce i to je genocid. I tako je presudio međunarodni sud. Hamasovci u Izraelu nisu napali vojsku niti policijsku postaju, oni su išli na festival mira, na djecu od 20-ak godina koja je plesala na glazbu. Išli su po civilnim objektima mišljeno, smišljeno, organizirano.'

I stradanja u Gazi su zaista strašna, kazala je novinarka.

'Jesu, apsolutno. Žao mi je svakog života koji je tamo izgubljen, ali to treba pripisati Hamasu i njihovoj zločinačkoj ideologiji koja ide za uništenjem Izraela i ne bira sredstva. To je zapravo tragedija palestinskih civila. Oni nisu, kao ni oni u Gazi, nisu Hamas - 70 posto njih ne prihvaća Hamas. Hamas je zločinačka organizacija i prema vlastitim civilima, prema djeci koju su opasali eksplozivnim pojasevima i slali u Izrael kao bombaše samoubojice. Treba znati da je Hamas 2007. došao na vlast protiv Fataha, konkurentske palestinske umjerenjačke skupine, tako da je vojno uzeo vlast. Po međunarodnom Crvenom križu bilo je 160 mrtvih, po drugim neovisnim procjenama je bilo i više stotina mrtvih, uključujući i lidere Fataha koji su bacani s vrhova nebodera. To je jedna stravična teroristička organizacija, s njima nema kompromisa, oni su jednostavno takvi. Oni imaju svoj cilj, a to je uništenje Izraela. Oni u svojoj deklaraciji kažu da njih zanima samo džihad, nikakve diplomatske konferencije ili bilo što drugo', zaključio je Goldstein.