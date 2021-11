Godišnjica stradanja na Veleprometu, najvećem stratištu u Vukovaru: S jedne strane bila su smrt i jauci, s druge strane čula glazba i veselje. Mi smo tu bili samo divljač za odstrijel

Misom zadušnicom te polaganjem vijenca i paljenjem svijeća podno spomen-ploče u subotu je obilježena 30. obljetnica stradanja Vukovaraca u Veleprometu

"Mene su toga dana odveli da radim nešto u gradu, a Mirka na Ovčaru. Kada sam se vratio, pitao sam gdje mi je sin, na što su mi rekli da ću ga vidjeti kada oni to budu htjeli. Nikada ga više nisam vidio. Njegovi posmrtni ostaci niti do danas nisu pronađen. Imao je samo 21 godinu", rekao je Gombović kazavši kako su zatočenici u Veleprometu bili tučeni, mučeni i ubijani, a on i dio zatočenika oko njega bili su zaduženi za uklanjanje tijela ubijenih.

O mučenjima i ubojstvima zatočenika u Veleprometu svjedočio je i Ivica Azenić koji je u Velepromet doveden 19. studenog.

"U tih dva sata, nakon što sam doveden, pred nama su, od nas 12, ubili pet osoba. Kada su doveli drugu skupinu, mi smo završili u hangaru. S jedne strane bila je smrt, strah i čuli su se jauci, dok se sa druge strane čula glazba i veselje. Mi smo tu bili samo divljač za odstrijel", kazao je Azenić.

Rehak: Za nekažnjavanje zločina krivimo DORH

Po podacima Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, kroz Velepromet je prošlo oko 10.000 osoba, a ubijeno je više od 700 zatočenika.