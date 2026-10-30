DRAŽEN ČIČAK

Godinama nakon stigla presuda: Bivši pripadnik HVO-a osuđen zbog mučenja civila

I.H./Hina

30.10.2026 u 12:55

Čekić, ilustracija
Čekić, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Bivši pripadnik Hrvatskog vijeća obrane (HVO) Dražen Čičak nepravomoćno je osuđen na godinu dana zatvora zbog zlostavljanja srpskoga civila u Derventi na početku rata 1992. godine

Prema objavi Okružnoga sud u Doboju, Čičak je proglašen krivim za zlostavljanje jednoga civila u zgradi bivšeg Doma JNA u središtu Dervente prigodom ispitivanja o članstvu u Srpskoj demokratskoj stranci (SDS) i sudjelovanju u ratnim zbivanjima na području te općine.

vezane vijesti

Dok je civil bio vezan lisicama za radijator udarao ga je nogama, šakama, palicom i drškom pištolja po glavi i drugim dijelovima tijela. Zbog ozljeda i udaraca zatočenik je više puta gubio svijest, navodi se u optužnici.

Čičak živi u Zagrebu. Pritvor mu je određen u listopadu 2021. godine. U veljači 2025. je Sud u Doboju udovoljio njegovu zahtjevu za ukidanjem pritvora budući se obvezao doći na suđenje. 

Na prvostupanjsku presudu dopuštena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske, naveo je sud

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
fotografija kao dokaz

fotografija kao dokaz

Što sve nose hrvatski Rafalei? Prizori s Plesa otkrili moćno naoružanje o kojem MORH ne govori
pritisak iz SAD-a

pritisak iz SAD-a

WSJ: Zelenski je popustio pred Trumpovim glavnim zahtjevom
digitalni novac

digitalni novac

Najveća kripto pljačka u povijesti: Nestalo 6,3 milijarde dolara

najpopularnije

Još vijesti