Godinama nakon stigla presuda: Bivši pripadnik HVO-a osuđen zbog mučenja civila

Prema objavi Okružnoga sud u Doboju, Čičak je proglašen krivim za zlostavljanje jednoga civila u zgradi bivšeg Doma JNA u središtu Dervente prigodom ispitivanja o članstvu u Srpskoj demokratskoj stranci (SDS) i sudjelovanju u ratnim zbivanjima na području te općine.

Dok je civil bio vezan lisicama za radijator udarao ga je nogama, šakama, palicom i drškom pištolja po glavi i drugim dijelovima tijela. Zbog ozljeda i udaraca zatočenik je više puta gubio svijest, navodi se u optužnici.

Čičak živi u Zagrebu. Pritvor mu je određen u listopadu 2021. godine. U veljači 2025. je Sud u Doboju udovoljio njegovu zahtjevu za ukidanjem pritvora budući se obvezao doći na suđenje.

Na prvostupanjsku presudu dopuštena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske, naveo je sud