Putin ugasio najjači neovisni medij u Rusiji

Ruski neovisni list Novaja gazeta najavio je prestanak rada, navodeći da su ga na zatvaranje prisilili pritisci vlasti i sigurnosnih službi. Glavni urednik Sergej Sokolov objavio je da će redakcija 9. studenoga ugasiti poslužitelje i napustiti svoje prostorije.

'Novaja gazeta prestaje postojati. Ruske vlasti - ruske sigurnosne službe - prisilile su redakciju da prestane raditi', rekao je Sokolov u videoizjavi objavljenoj u petak na YouTubeu.

Objava dolazi nakon što su ruske vlasti ovog mjeseca pretražile njegov dom i odvele ga na ispitivanje. Postupanje je povezano s kaznenim predmetom protiv njegova kolege Olega Roldugina, uhićenog u travnju.

'Novaja gazeta je ubijena… Devetog studenoga ugasit ćemo svjetla u našem domu, u kojem smo živjeli 30 godina. Ugasit ćemo poslužitelje i otići', poručio je Sokolov.

Novinar čeka suđenje u kućnom pritvoru

Roldugin je optužen za nezakonit pristup računalnim podacima, ali pojedinosti optužbi nisu objavljene. Prema ruskoj državnoj agenciji RIA, izjasnio se da nije kriv.

Suđenje čeka u kućnom pritvoru. Novaja gazeta objavila je da mu je ta mjera produljena do 10. studenoga, dan nakon najavljenog zatvaranja redakcije.

List, poznat po neovisnom novinarstvu, ruske su vlasti označile kao 'stranog agenta'. Tom se oznakom u Rusiji ograničava djelovanje kritičara vlasti, a neovisni mediji suočavaju se sa sve užim prostorom za rad.

Pritisak na njih dodatno se pojačao nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Stroga cenzura potaknula je odlazak velikog broja neovisnih novinara iz zemlje.

Muratov je za obranu slobode izražavanja dobio Nobela

Novaja gazeta nakon početka invazije smanjila je opseg rada u Rusiji. Vlasti su joj iste godine oduzele medijsku dozvolu.

Godinu ranije njezin tadašnji glavni urednik Dmitrij Muratov bio je jedan od dobitnika Nobelove nagrade za mir. Nagrađen je za napore u zaštiti slobode izražavanja, koju je branio vodeći redakciju Novaje gazete.