Otkriveni detalji: Načelnik osumnjičen da je europskim novcem plaćao radove za obitelj

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), Službe Zagreb, po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja proveli su kriminalističko istraživanje nad četvoricom muškaraca u dobi od 55, 46, 37 i 51 godine te dvama trgovačkim društvima.

Među osumnjičenima je Zlatko Aga, dugogodišnji načelnik Općine Rešetari, kojeg se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti u produljenom trajanju. Ostalu trojicu muškaraca istražitelji sumnjiče za pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti, dok su dvije tvrtke obuhvaćene postupkom zbog sumnje da su stekle nepripadnu imovinsku korist.

U središtu istrage nalazi se projekt energetske obnove društvenog doma vrijedan 349.818,83 eura, sufinanciran sredstvima Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Načelnik navodno tražio radove za članove obitelji

Prema policijskim sumnjama, Aga je tijekom provedbe projekta od dvojice direktora građevinskih tvrtki, 46-godišnjaka i 37-godišnjaka, zahtijevao izvođenje radova čija je vrijednost prelazila prvotno ugovoreni iznos. Osim toga, navodno je tražio nabavu opreme vrijedne najmanje 12.150 eura bez PDV-a te izvođenje građevinskih radova u korist članova svoje obitelji.

Direktori dviju tvrtki, prema sumnjama istražitelja, pristali su na takav dogovor.

Međutim, dodatni radovi stvorili su im troškove koje nisu mogli naplatiti kroz prvotno ugovorenu cijenu rekonstrukcije i uređenja društvenog doma.

Iste radove navodno pokušali naplatiti dvaput

Policija sumnja da je Aga potom izvođačima predložio način na koji bi mogli nadoknaditi nastale troškove. Prema unaprijed postignutom dogovoru, dvije tvrtke trebale su kao zajednica ponuditelja sudjelovati na novom natječaju za energetsku obnovu društvenog doma i dostaviti najpovoljniju ponudu.

U troškovnik su, sumnjaju istražitelji, uključili i radove koji su već bili izvedeni tijekom prethodne rekonstrukcije i uređenja objekta.

Nakon što je općina njihovu ponudu odabrala kao najpovoljniju, sklopljen je ugovor o izvođenju radova. Tvrtke su zatim ispostavljale privremene obračune u kojima su, prema policijskim navodima, ponovno iskazivale potraživanja za već izvedene radove. Takve je obračune odobravao 51-godišnji nadzorni inženjer, koji je također obuhvaćen kriminalističkim istraživanjem.

Šteta veća od 104 tisuće eura

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su neosnovano zatražili isplatu ukupno 104.284,81 euro za radove koji su već bili izvedeni. Jedna tvrtka pritom je, prema policijskim sumnjama, iskazala neosnovana potraživanja od najmanje 48.362,91 euro, a druga od najmanje 55.922 eura.

Istražitelji procjenjuju da je proračun Europske unije oštećen za najmanje 83.594,70 eura, a proračun Općine Rešetari za dodatnih 20.690,11 eura.

Ukupna vrijednost projekta energetske obnove društvenog doma iznosila je 349.818,83 eura, a financiran je sredstvima dodijeljenima putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Trojica uhićena, četvrti obuhvaćen drugom akcijom

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja trojica osumnjičenih uhićena su i predana pritvorskom nadzorniku. Četvrti osumnjičenik uhićen je istoga dana u drugoj policijskoj akciji, koja se provodila po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK).

Protiv četvorice muškaraca i dvaju trgovačkih društava podnesena je kaznena prijava Uredu europskog javnog tužitelja.