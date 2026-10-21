MORH izgubio spor oko vojnog nebodera: Mora platiti više od pola milijuna eura

Sud je utvrdio da se gradnja odužila zbog nejasnoća s projektom i zahtjeva koje je imala država kao naručitelj, zbog čega su nastali dodatni troškovi. MORH im treba isplatiti 450 tisuća eura s kamatama i sudske troškove od gotovo 150 tisuća eura. Riječ je o nepravomoćnoj presudi na koju se mogu žaliti, javlja Dnevnik.hr.