nepravomoćna presuda

MORH izgubio spor oko vojnog nebodera: Mora platiti više od pola milijuna eura

V. B.

21.10.2026 u 21:03

Maskirni neboder
Maskirni neboder Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
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Ministarstvo obrane izgubilo je sudski spor u slučaju vojnog nebodera. Trgovački sud u Zagrebu presudio je u korist splitskog graditelja, tvrtke Lavčević, koja je tražila da im MORH plati izvedene radove, ali i prizna troškove za dio građevinskog materijala.

Sud je utvrdio da se gradnja odužila zbog nejasnoća s projektom i zahtjeva koje je imala država kao naručitelj, zbog čega su nastali dodatni troškovi. MORH im treba isplatiti 450 tisuća eura s kamatama i sudske troškove od gotovo 150 tisuća eura. Riječ je o nepravomoćnoj presudi na koju se mogu žaliti, javlja Dnevnik.hr.

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Nije ovo jedini njihov spor. MORH je tužio tvrtku Lavčević zbog loše odrađenog posla i propusta u gradnji. Neboder je plaćen gotovo devet milijuna eura.

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