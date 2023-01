Glumac Idris Elba u Davosu pozvao političke i poslovne čelnike da više ulažu u siromašne zemlje: 'Ne traže samo milostinju'

Glumac Idris Elba i njegova supruga Sabrina Dhowre Elba pozvali su u ponedjeljak poslovne i političke čelnike u švicarskom Davosu da pruže više potpore najsiromašnijim zemljama svijeta u obliku ulaganja, a ne pomoći i milostinje

Na ceremoniji otvaranja godišnjeg sastanka Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u švicarskom planinskom zimovalištu, oboje članova obitelji Elba nagrađeni su za svoj rad u području očuvanja okoliša, sigurnosti hrane i klimatskih promjena. Par u kojem su oboje ambasadori dobre volje UN-ova Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj, pozvao je sudionike godišnjeg sastanka na vrhu na brzu financijsku potporu ljudima pogođenim oskudicom hrane i klimatskim promjenama.

"Siromašni ovoga svijeta ne traže samo pomoć i milostinju, oni traže ulaganja", rekao je Idris Elba. "Razumijemo snagu i promjenu koja može doći iz ove dvorane... Možemo se kretati agilnošću i brzinom i vaša je brzina ono što je sada potrebno", kazala je zvijezda filmova "Mandela: Long Walk to Freedom" i "Beasts of No Nation" dodao je.