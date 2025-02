Glavina: Vlada jedinstvena o raspuštanju Uprave Jadrolinije

Učinit će se jedino logično, a to je raspuštanje cijele Uprave Jadrolinije, ubrzo će se imenovati vršitelj dužnosti kako bi se Jadrolinija, kao izrazito bitna tvrtka za RH, na primjeren način pripremila za nadolazeću turističku sezonu, najavio je.

Na upit hoće li zatražiti da javno bude objavljeno i očitovanje Jadrolinije na dva javna izvješća u kojima se krivnja svaljuje na pomorce, Glavina je rekao da se to pitanje može otvoriti na skupštini, no da je u konačnici to možda potpuno irelevantno s obzirom na to da je jasan stav Vlade o raspuštanju cijele Uprave Jadrolinije.

Kada je riječ o edukaciji pomoraca, rekao je da sustav edukacije postoji, ali da nije bio "dovoljno adekvatan" te da na to u svome izvješću upućuje i Agencija i daje rok od tri mjeseca, ne samo za Jadroliniju, nego za sve tvrtke koje se bave prijevozom putnika na moru, vezan uz sigurnosne standarde kako bi se dodatnom edukacijom povećala sigurnost.

Jedan od ključnih ciljeva izvješća je da saznamo gdje leži najveći problem i da se takva i slična tragedija više nikada ne ponovi, istaknuo je Glavina.