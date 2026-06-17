Glavina brani projekt s Johnom Malkovichem: 'Ovo nije reklama, nego pravi mali film'

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina poručio je da su hrvatski nogometaši spremni za nastup na Svjetskom prvenstvu, osvrnuo se na promotivni film Hrvatske turističke zajednice s glumcem Johnom Malkovichem te komentirao predstojeće izbore za novo vodstvo Hrvatskog olimpijskog odbora i reforme financiranja sporta

Vatreni su spremni i fokusirani Na početku razgovora na Hrvatskom radiju osvrnuo se na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu te istaknuo da Vlada kontinuirano pruža podršku hrvatskim nogometašima. 'Podržavamo ih cijelo vrijeme. Evo, upravo sam se jučer vratio iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Washingtona, odnosno Aleksandrije, gdje je naš kamp. (...) Imao sam priliku provesti dosta vremena s našim dečkima i mogu reći da su jako spremni, jako fokusirani i da rade ozbiljno. Osjeća se i jedna pozitivna nervoza. Jedva čekaju da zaigramo jer su druge reprezentacije već krenule s natjecanjem. Nadam se da će današnja utakmica biti itekako uspješna, rekao je Glavina. U ime Vlade utakmicu će pratiti ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, dodao je.

Spot s Malkovichem izazvao velik interes Govoreći o novom promotivnom filmu Hrvatske turističke zajednice, u kojem glavnu ulogu ima John Malkovich, Glavina se osvrnuo na nagađanja o njegovoj cijeni. 'Trebali biste pitati kritičare koliko misle da je to koštalo. Sve su to nagađanja i naklapanja. Govori se o iznosu od oko 600 tisuća eura, a to je cijena cijelog projekta. Produkcijska kompanija iz Hrvatske radila je produkciju, a u tu cijenu ulaze svi glavni troškovi – od redatelja i sporednih glumaca do svega što je vezano uz snimanje filma. Prošli smo jako dobro jer standardne cijene za projekt ove razine, s obzirom na ljude koji su sudjelovali i način na koji je napravljen, kreću se od milijun do milijun i pol eura pa naviše', rekao je ministar.

I Hear It’s Beautiful ft. John Malkovich Izvor: Društvene mreže / Autor: HTZ

Istaknuo je da je najvažnije ono što će film donijeti Hrvatskoj. 'Napravili smo veliki iskorak u promociji Hrvatske i to je nešto što sam i obećavao. Hrvatska je mala zemlja, pogotovo kada se uspoređujemo s konkurentima poput Španjolske, Italije, Francuske ili Grčke. Oni imaju znatno veće marketinške proračune i mogućnosti promocije. Nama nije lako nositi se s takvom konkurencijom i zato moramo tražiti prilike da se istaknemo na poseban način, da napravimo puno više s puno manje. Upravo smo to napravili ovim videom', poručio je. "Ovo nije reklama, nego pravi mali film" Glavina smatra da promotivni projekt odskače od uobičajenih turističkih kampanja. 'Ovo nije klasični promotivni spot ili reklama. Ovo je pravi mali film, takozvani short film, u kojem smo željeli napraviti poveznicu između Hrvatske i ljudi koji imaju hrvatske korijene. Nije bilo dovoljno samo angažirati holivudsku zvijezdu. Inzistirao sam na tome da postoji stvarna povezanost s Hrvatskom i to smo dobili u gospodinu Malkovichu, kojemu je Hrvatska jako draga. Tu je i Pete Radovich, kreativni direktor i producent hrvatskih korijena, iznimno uspješan i prepoznat u toj industriji', rekao je.

Teaser za promo video s Johnom Malkovichem Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HTZ

Dodao je kako vjeruje da će film ostvariti značajan međunarodni uspjeh. 'Rezultat je jedan od najzanimljivijih promotivnih filmova turizma u svijetu. Siguran sam da će osvojiti brojne nagrade i da ćemo dobiti upravo ono što smo željeli – veliku vidljivost. Posebno je važno da ćemo dobiti dodatnu pozornost na tržištima na kojima Hrvatska još nije dovoljno prepoznata i odakle imamo prostor za daljnji rast. Tu prije svega govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, Sjevernoj i Južnoj Americi, Aziji i jugoistočnoj Aziji', zaključio je Glavina. Vlada se neće miješati u izbor novog vodstva HOO-a Govoreći o izborima za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, koji su zakazani za 29. srpnja, Glavina je poručio kako se Vlada neće uključivati u izborni proces unatoč upozorenjima pojedinih kandidata o mogućim političkim i interesnim utjecajima. 'Mislim da smo to već savršeno jasno iskomunicirali i prema svima i prema javnosti. Vlada se neće ni na koji način miješati u taj proces. To je izrazito važno. Ne pada nam na pamet ulaziti u to jer bismo onda sutradan preuzimali i odgovornost za ono što će se tamo događati. To nam definitivno nije namjera', rekao je ministar.

Naglasio je ipak kako očekuje da novo vodstvo Hrvatskog olimpijskog odbora prati promjene koje Ministarstvo turizma i sporta provodi u sustavu sporta. 'Ono što tražimo jest da Hrvatski olimpijski odbor bude organiziran tako da prati sve promjene koje smo najavili i pokrenuli te da novo vodstvo, tko god bude izabran, bude na određeni način naša produžena ruka u provedbi temeljitih promjena. Sve što se događalo posljednjih mjeseci pokazalo je određene manjkavosti sustava', kazao je. Od 2027. javno praćenje trošenja sportskog novca Glavina je podsjetio da je Ministarstvo nakon događaja u pojedinim sportskim savezima predložilo novi model financiranja sporta, s naglaskom na transparentnost i javnu kontrolu trošenja sredstava. 'Reagirali smo brzo, jasno, odgovorno i čvrsto. Predložili smo potpuno novi model financiranja sporta, nove kriterije i način dodjele sredstava, ali najvažnije od svega je da uvodimo izrazito transparentan sustav u kojem će se praktički u stvarnom vremenu moći pratiti gdje se i kako troši novac', rekao je. Objasnio je da će se podaci objavljivati kroz Nacionalni informacijski sustav u sportu kojem će moći pristupiti svi građani. 'Sustav već postoji, ali su do sada financijski podaci bili grupirani po programskim cjelinama. Sada će biti detaljno razrađeni i jasno prikazani. Uvjeren sam da je pravilnik koji definira dodjelu sredstava, transparentnost i kontrolu njihova trošenja najtransparentniji model koji danas postoji, ne samo u sportu nego i šire', istaknuo je. Prema njegovim riječima, sport bi trebao postati primjer i drugim područjima koja se financiraju javnim novcem. 'Tijekom ove rasprave mnogo se kritika usmjerilo prema sportu. Tamo gdje su one utemeljene, itekako su dobrodošle. Međutim, ima puno drugih područja koja se financiraju javnim sredstvima, a gdje su modeli trošenja novca daleko manje transparentni nego što su bili u sportu. Pravilnik je trenutačno u javnom savjetovanju i uskoro slijedi njegovo usvajanje. Dijelovi koji se odnose na kriterije, odluke i dodjelu sredstava primjenjivat će se odmah, dok će sustav izvještavanja i praćenja trošenja novca krenuti s novom fiskalnom godinom, odnosno od 1. siječnja 2027. godine', rekao je. Posebno je pozvao bivše hrvatske sportaše i olimpijce da se aktivnije uključe u rad Hrvatskog olimpijskog odbora.