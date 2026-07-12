Furio Radin otišao iz Sabora, ali ostaje u politici: Postao je Plenkovićev posebni savjetnik

Furio Radin, najdugovječniji saborski zastupnik u novijoj hrvatskoj povijesti, nakon gotovo 34 godine završio je parlamentarnu karijeru, ali ne i politički angažman
U razgovoru za Glas Istre otkrio je da je preuzeo dužnost posebnog savjetnika predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.
U Saboru od 1992. godine
Radin je prvi saborski mandat započeo još u rujnu 1992. godine, a dužnost zastupnika talijanske nacionalne manjine obnašao je sve do lipnja ove godine, kada ga je u Hrvatskom saboru naslijedio Marin Corva.
Tijekom gotovo tri i pol desetljeća parlamentarnog rada bio je, među ostalim, predsjednik saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a od 2017. godine obnašao je i dužnost potpredsjednika Sabora.
‘Moje javno djelovanje ne prestaje’
Govoreći o završetku saborske karijere, Radin je poručio da njegov javni i politički angažman neće prestati, nego će samo promijeniti oblik.
‘Ovih dana preuzeo sam dužnost posebnog savjetnika predsjednika Vlade. Naši uredi su blizu i na istom katu i vjerujem da i na toj razini mogu nastaviti doprinositi vrijednostima kojima sam posvetio cijeli svoj politički život’, rekao je za Glas Istre.
Dodao je da će nastaviti djelovati na području ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.
Priznao da bi neke odluke danas donio drukčije
Na pitanje postoji li nešto za čime žali u političkoj karijeri, Radin je odgovorio da bi bilo neiskreno tvrditi da tijekom više od 30 godina nije griješio.
‘Samo oni koji nikada ništa ozbiljno nisu radili mogu tvrditi da nisu griješili. Nakon više od trideset godina u politici bilo bi neiskreno reći da bih danas sve učinio jednako. Naravno da postoje odluke koje bih, s iskustvom koje sada imam, donio drukčije’, rekao je.
Naglasio je kako je uvijek nastojao pogreške priznati i ispraviti što je prije moguće.
‘Smatram da je sposobnost ispravljanja vlastitih pogrešaka jednako važna kao i sposobnost donošenja dobrih odluka’, poručio je.
Nastavlja rad na ljudskim pravima
Radin je već gotovo dvije godine uključen u rad udruge koja promiče međugeneracijsku razmjenu kulturnih identiteta, što smatra jednim od ključnih izazova suvremenog društva.
‘Što se budućnosti tiče, ona sigurno nije iza mojih leđa’, rekao je.