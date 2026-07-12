Furio Radin otišao iz Sabora, ali ostaje u politici: Postao je Plenkovićev posebni savjetnik

Radin je prvi saborski mandat započeo još u rujnu 1992. godine, a dužnost zastupnika talijanske nacionalne manjine obnašao je sve do lipnja ove godine , kada ga je u Hrvatskom saboru naslijedio Marin Corva.

U razgovoru za Glas Istre otkrio je da je preuzeo dužnost posebnog savjetnika predsjednika Vlade Andreja Plenkovića .

Tijekom gotovo tri i pol desetljeća parlamentarnog rada bio je, među ostalim, predsjednik saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a od 2017. godine obnašao je i dužnost potpredsjednika Sabora.

‘Moje javno djelovanje ne prestaje’

Govoreći o završetku saborske karijere, Radin je poručio da njegov javni i politički angažman neće prestati, nego će samo promijeniti oblik.

‘Ovih dana preuzeo sam dužnost posebnog savjetnika predsjednika Vlade. Naši uredi su blizu i na istom katu i vjerujem da i na toj razini mogu nastaviti doprinositi vrijednostima kojima sam posvetio cijeli svoj politički život’, rekao je za Glas Istre.

Dodao je da će nastaviti djelovati na području ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.