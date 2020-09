Fuchs: Studenti ne moraju sami financirati obnovu zgrade

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs kazao je u četvrtak da postoji program obnove fakultetskih zgrada oštećenih u potresu te je odbacio tvrdnje da studenti moraju sami financirati njihovu obnovu

Uprava je prijedlog izmjene poslala u dokumentima koji obuhvaćaju otprilike 2000 stranica i na takav način da nije bilo razumno očekivati da će on biti uočen. Također, sam način vođenja sjednice otežao je raspravu jer Uprava nije nije prezentirala promjenu na Fakultetskom vijeću niti je obavijestila studentske predstavnike da takvo što planira, navode studentski predstavnici.

Zbor je uložio suspenzivni veto pa se odluka stavlja izvan snage te će Vijeće tek za 8 dana ponovno odlučivati o spornom povećanju cijene ECTS boda, a u slučaju da veto ne bude uvažen spremni su na dalje akcije, kažu i preciziraju da će organizirati javni prosvjed.

Dekan odbio zahtjev

Zbor navodi odgovor dekana Pravnog fakulteta Igora Glihe koji je odbio zahtjev za stavljanjem odluke o cijeni ECTS bodova za izvanredne studente izvan snage i sazivanjem nove sjednice Vijeća na kojoj bi se ponovno odlučivalo.

Vezano uz rok plaćanja školarine, dekan je rekao da će "svi studenti imati mogućnost urednog upisa više godine, neovisno o tome podmire li svoju obvezu do 23. rujna ili ne".

Među razlozima koji su navodno rečeni studentima za povećanje cijene ECTS boda bila je i potreba obnove zgrade Pravnog fakulteta oštećene u potresu.

Studenti su trebali održati prosvjed, no on je odgođen zbog ograničenog prostora, jer je, kako kažu studenti, rektor Sveučilišta odbio da se on održi u dvorištu Fakulteta.

Jedna je studentica izjavila medijima da 70 posto studenata studira izvanredno, a ono što dobiju zauzvrat "nije vrijedno podizanja školarine". Smatra da izvanredne studente ne bi trebalo izjednačavati u visini školarine s redovnima jer nemaju prava koja imaju redoviti studenti.

Na upit Upravi Fakulteta da komentira navode, Hina nije dobila odgovor.