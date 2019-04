Francuski veleposlanik u Srbiji prezire one koji su požar u Notre Dame nazvali božjom kaznom

Veleposlanik Francuske u Beogradu Frederic Mondoloni rekao je u utorak, dan nakon katastrofalnog požara u katedrali Notre Dame u Parizu, da ga duboko pogađaju naslovi u nekim srbijanskim medijima koji su požar nazvali 'božjom kaznom' te je prema onima koji to čine izrazio 'dubok prezir'

'To je skandalozno, to me duboko pogađa i imam samo duboki prezir za ljude koji to rade. Za mene to nije Srbija koju sam zavolio i upoznao u proteklih 18 mjeseci, koliko sam ovdje', izjavio je u utorak novinarima Mondoloni, reagirajući na naslove pojedinih medija u Srbiji u ponedjeljak navečer dok je požar uništavao jednu od ikona kršćanstva i gotičke arhitekture u Parizu.

Mondoloni drži da ljudi koji to čine misle da time brane svoju zemlju, ali zapravo čine veliku štetu.

Francuski veleposlanik istaknuo je da bi, ipak, trebalo zapamtiti poruke potpore koje su stigle od predstavnika vlasti i građana Srbije.