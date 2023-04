Francuski veleposlanik otkrio kada stižu prvi Rafalei i kako će izgledati dolazak

'Govorim o sposobnosti učenja i prilagodbe, jer ipak je to značajan skok, s MiGa-21 prijeći na Rafale. Tehnički, dijeli ih nekoliko generacija', kaže Veyssière.

'To ne znam, kad će u Hrvatskoj biti izbori', kazao je Veyssière. 'O tome ne odlučujem ja, ali koliko znam, obično su malo kasnije'.

Istaknuo je i kako je cilj da u Hrvatsku stignu u prvoj polovici 2024. godine, 'znači otprilike za godinu dana. To će se odviti tako što će avioni u drugoj polovici godine, kad hrvatski piloti i mehaničari budu do te mjere spremni, postupno prijeći u ruke hrvatskih vlasti u Francuskoj i čim bude dovoljno aviona u toj skupini, recimo šest, hrvatski će piloti u hrvatskim zrakoplovima doletjeti ovamo. Tada će biti potpuno u službi hrvatskih vlasti', objasnio je veleposlanik.

Upitan o činjenici da je 40 hrvatskih ambasada i generalnih konzulata prazno zbog sukoba hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, Veyssière je rekao kako mu je, što se tiče Francuske, jako žao što više od dvije godine u Parizu nema hrvatskog veleposlanika, 'još otkad se razbolio veleposlanik Filip Vučak, koji je doista bio odličan veleposlanik i kolega'.

'Ova situacija sigurno ne olakšava bilo kakve promjene, no to se ipak tiče hrvatskih vlasti', kazao je Veyssière koji dodaje da se u diplomatskom svijetu takva situacija ne događa često. 'To nije uobičajeno'.