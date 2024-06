Francuska u strahu dočekuje izbore: Ovo bi bio scenarij iz noćne more za EU

Teška neizvjesnost nadvila se nad Francuskom otkako je predsjednik Emmanuel Macron zbog poraza na izborima za Europski parlament raspustio parlament i raspisao izvanredne izbore. Idući tjedni mogli bi donijeti velike promjene, ne samo u pogledu ugaslih nada i urušenih karijera, kao što je to već uobičajeno u mirnim demokracijama, već i mogućnosti izbijanja stvarnog nasilja, analizira BBC .

Tjedan dana uoči prvog kruga izbora, ništa ne ukazuje na to da je Macronova računica o munjevitom otklonu birača od koketiranja s 'ekstremima' bila ispravna. Nacionalni skup i dalje vodi u anketama, a drugo mjesto zauzima lijevi savez s krajnje ljevičarskom Nepokorenom Francuskom (LFI). Najvjerojatniji ishodi su ili trijumf RN-a, a time i krajnje desna vlada, ili krajnje nestabilan parlament.

Diljem Francuske ljudi su svjesni da se zemlja nalazi na opasnom raskrižju. Sam predsjednik Macron čak je aludirao na mogućnost 'građanskog rata', što je protumačeno kao pokušaj da se birači prestraše i usmjere natrag prema centru. Baverez smatra da je duboko pogrešno i vrlo opasno nastojati sačuvati političku moć uz pomoć straha: 'Kada u demokraciji igrate na strahove, rađate mržnju i nasilje'.

Macronov ministar unutarnjih poslova Gérald Darmanin pretpostavlja da bi moglo doći do nereda u večernjim satima prvog i drugog kruga izbora. Scenarij iz noćne more bio bi pobjeda RN-a koja bi dovela do poziva krajnje ljevice na prosvjede, koji bi zatim postali nasilni, uz priključenje prosvjednika migrantskog porijekla. Krajnje ljevičarski LFI ima veliku podršku u predgrađima, s podrškom Gazi kao jednoj od glavnih tema svoje kampanje.