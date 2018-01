Fra Prcela oslobođen, veličanje NDH sud ocijenio kao slobodu govora

Prior dominikanskog samostana u Splitu Luka Prcela oslobođen je optužbe da je veličajući NDH i Antu Pavelića na misi koju je prenosila javna televizija trivijalizirao zločine počinjene za vrijeme ustaškog režima

Prcela je tada u propovijedi, osvrćući se na izjavu predsjednice Kolinde Grabar Kitarović koju je dala uoči komemoracije u Jasenovcu, kazao da joj nikako ne može oprostiti to što je izjavila da Nezavisna Država Hrvatska nije bila nezavisna i da je bila zločinačka.

'Tko ti kaže da je današnja hrvatska država nezavisnija od one koja je bila od '41. do '45. Ma, ja pitam ako je morala to reći pred Amerikancima, a onda postavljam njoj pitanje, a zašto nisi rekla - pa nismo mi Hrvati bacili atomsku bombu na Hirošimu i Nagasaki. Pa nismo mi bombardirali ni Dresden ni Hamburg. Koga smo mi zapravo ubili izvan svojih granica? Ma dosta više da sami po sebi pljujemo. Dosta više ovoga što se događalo kroz ovo proteklo vrijeme, tijekom ovih dvojice predsjednika koji su bili, možemo kazati, antihrvatski predsjednici', poručio je tada Prcela.

Postupak protiv Prcele pokrenula je novinarka Nataša Škaričić podnijevši prijavu Državnom odvjetništvu.

U svojoj obrani koju je dostavio sudu pisanim putem Luka Prcela je kazao kako nije nikoga vrijeđao. Naveo je da je samo osudio izjavu predsjednice Grabar Kitarović, kao što bi u vrijeme NDH poput Alojzija Stepinca dignuo svoj glas protiv rasnih zakona.