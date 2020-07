[FOTO/VIDEO] Poplavljena dječja bolnica u Klaićevoj: 'Šteta je više stotina tisuća kuna', Beroš: 'Treba nam nova nacionalna dječja bolnica'

U sinoćnjem nevremenu koje je pogodilo Zagreb stradala je i Klinika za dječje bolesti u Klaićevoj ulici, koju je danas obišao ministar zdravstva Vili Beroš te istaknuo potrebu izgradnje nove nacionalne dječje bolnice

'Imali smo sličnih situacija, no ovom brzinom i u ovoj visini ne. Potopljena je etaža gdje je garderoba zaposlenika i ljekarna, iz drugih prostorija je voda donijela kutije i lijekove', rekla je Mišković.

'Obzirom da ima tu skupih lijekova, umjetne kože, stvari koje su vrlo skupe, šteta je više stotina tisuća kuna', kazala je.

Naši djelatnici koji ovdje rade 35 godina nisu ovo doživjeli, da voda digne i prevrne frižider, dodala je Mišković. Trajala je provjera sigurnosti instalacija, a djelatnici Klinike što prije pokušavaju krenuti s normalnim radom.

"Čuo sam se ravnateljem klinke, izvijestio me o stanju, došao sam vidjeti, podrumske prostorije su poplavile, relativan problem je da je dolje ljekarna posebno skupih lijekova, treba tek procijeniti štetu, no pružanje zdravstvene zaštite nije narušeno. I koronakriza i potres u Zagrebu te poplava naglašavaju potrebu nove nacionalne dječje bolnice, to nije jednostavno, ova Vlada je u svoj program unijela tu ideju, a ja ću kao ministar napraviti sve da se realizira. Sada je u tijeku izrada studija izvodljivosti za lokaciju Blatu, pa ćemo vidjeti je li moguća druga lokacija, vidjet ćemo jesu li EU fondovi najbolji način, procedura je duga, najiskrenije kažem da uz tz mogućnost gledam i druge mogućnosti financiranje izgradnje", rekao je ministar Beroš i dodao kako će štetu u Klićevoj sanirati svim uključujući bolnicu, Grad Zagreb i minstarstvo zdravstva, javlja N1.