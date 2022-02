[FOTO/VIDEO] Ovo je Putinovo oružje sudnjeg dana kojim je upravo zaprijetio svijetu

Ruski predsjednik Vladimir Putin, suočen s neočekivanim otporom ukrajinskih branitelja i snažnim ekonomskim sankcijama portiv Moskve, naredio je ruskom zapovjedništvu da podignu na visok stupanj pripravnosti nuklearno oružje. Točan broj ruskih nuklearnih bojevih glava je državna tajna, a prema nekim procjenama Rusija posjeduje 6800 komada nuklearnog oružja, od kojih su njih 1600 aktivne strateške nuklearne bojeve glave. Glavninu ruskih nuklearnih projektila čine nove interkontinentalne balističke rakete RS-24 Jars i RS-28 Sarmat, a evo što znamo o Putinovom „oružju sudnjeg dana“

Maksimalni domet termonuklearnog sustava pokretanog tristupanjskim krutim gorivom je 12.000 kilometara , a može nositi tri do šest bojevih blokova u kojima se nalaze nezavisno usmjerene bojeve glave (MIRV) težine 1200 kilograma i snage 300 do 600 kilotona, s time da se raketa koja nosi bojeve glave navodi inercijalnim putem te satelitima (GLONASS).

Domet od čak 18.000 kilometara

Iako još nije posve jasno je li Rusija u operativnu uporabu uvela interkontinentalne balističke rakete RS-28 Sarmat, zapadni vojni krugovi su to nuklearno oružje prozvali „oružjem sudnjeg dana“ i dali mu prikladnu NATO oznaku SS-X-30 Satan 2. Prema ranijim najavama, RS-28 je trebao biti operabilan do kraja ove godine, no on još uvijek nije viđen u javnosti.

Riječ je o sustavu koji se razvija od 2009. godine i koji, prema procjenama, može uništiti čitave države u samo jednoj sekundi. Inače, radi se o nasljedniku rakete RS-36M Vojvoda, čiji je razvoj započeo još davne 1969. godine, a posljednju verziju te balističke rakete bivša sovjetska armija preuzela je na korištenje pred sam kraj Hladnog rata.

RS-28 Sarmat, za razliku od Vojvode izrađenog u Ukrajini, u potpunosti je konstruiran u Rusiji koja tvrdi da taj najnoviji interkontinentalni sustav ima domet od čak 18.000 kilometara. Sarmatovi konstrukturi ističu da je sustav svojevrsni ubojica raketnih štitova jer su njegovi projektili u stanju izbjeći obrambene radarske sustave i u trenu uništiti državu veličine jedne Francuske.