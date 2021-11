[FOTO/VIDEO] Kakva je veza između korone i ezoterije, ima li u Hrvatskoj sotonista, gdje se sve proricalo iz plećke...? Nadnaravne teme pretresli smo s 'doktorom za magiju'

Jedan od najpopularnijih, najutjecajnijih i najkontroverznijih autora znanstvene fantastike, Robert Anson Henlein, ustvrdio je da magija nije znanost, već zbirka načina na koje činiti stvari načinima koji djeluju iako često ne znamo zašto. Magija je zbog toga oduvijek bila primamljiva i intrigantna jer, prema vjerovanjima, običnim smrtnicima omogućava prakticiranje neobjašnjivih čuda korištenjem natprirodnih sila. Privlačan svijet magije podjednako je kroz povijest zanimao seljaka i kralja, a danas, unatoč sveprisutnoj znanosti, doživljava vrhunac. Što je to magija, jesu li joj Hrvati skloni i kada najviše posežu za nadnaravnim, između ostalog za tportal pojašnjava Deniver Vukelić, doktor etnologije i antropologije kojem je u izdanju zagrebačke Školske knjige objavljena opsežna knjiga naslova 'Magija na hrvatskome povijesnom prostoru'

'Pročitao sam nekoliko tisuća članaka iz brojnih zbornika u kojima se mogu pronaći prava blaga, poput činjenice da je u Zadru za vrijeme Rimskog Carstva djelovala radionica koja je izrađivala i prodavala magijske predmete iz egipatske kulture. To je značilo da, ako ste vjerovali u kultove Izide i Ozirisa, niste trebali putovati u Aleksandriju, Memfis ili Tebu da biste imali svoj amulet. Jednostavno biste ušli u trgovinu i kupili amulete božanstava koja štujete', kaže Vukelić.

Ocjenjuje i da je magija danas prisutna više nego ikada u povijesti, za što je zaslužna digitalna današnjica koja nam omogućava da u dva klika doznamo sve o južnoafričkim šamanima, afričkim vračevima, šintoizmu i vjerovanjima sjevernoameričkih Indijanaca. U Hrvatskoj čak, dodaje, pored brojnih iscjelitelja, majstora tarota i astrologa, možete sudjelovati u obredima Lakota i Dakota Indijanaca dok su se prije ljudi uglavnom bavili magijom unutar svoje zajednice ili obitelji, i to isključivo za dobrobit te zajednice. Takva magijska praksa bila je specifična za područje Like i Dalmatinske zagore.

Dodaje da su na vjerovanja iz doba feudalnog društva kasniji oblici društva poput komunizma gledali kao na najobičnije praznovjerje. Crkva pak magiju, ali i jogu, reiki, pa čak i Harryja Pottera, danas smatra otklonom od pravovjernosti i ispravnosti kršćanskog puta. Sve je to za Crkvu koketiranje s vragom, prisnažuje sugovornik. Kad smo već kod 'izama' i učestalog povezivanja magije sa sotonizmom, zanimalo nas je ima li u Hrvatskoj štovatelja Sotone.

'Magdalena Logomer, inače lokalna iscjeliteljica, babica i travarka, bila je prznica sklona svađi i tučnjavi pa je bila optužena za vještičarenje. Marija Terezija je u to vrijeme donijela ukaz kojim je naredila da se sve žene optužene za vještičarenje moraju dovesti u Beč kako bi ih ona, sa svojim liječnicima, pregledala, ali i kako bi im se sudilo na tamošnjem sudu. Za hrvatske sudove koji su se bavili i Herucinom i drugim nesretnicama to je bilo skupo i dugotrajno pa je progon vještica u kratkom roku u potpunosti zamro', pojašnjava Vukelić.

Kod nas se zbog toga učestalo protjerivalo vještice od sredine 14. pa sve do polovine 18. stoljeća i razdoblja austrijske carice Marije Terezije , a koja je, iako naklonjena konceptu magije, ukinula progone iz praktičnih razloga. Iza te povijesne odluke stoji slučaj Križevčanke Magdalene Logomer zvane Herucina.

Magija ulazi i u zakone poput Hamurabijevog ili Vinodolskog , nastavlja 'doktor za magiju', pojašnjavajući da je ona redovito sankcionirana ako je zločinačka, a tako je bilo sve do srednjeg vijeka. Sumeranima je magija pak bila dio religijskog narativa jer su pomoću nje komunicirali s božanstvima dok je u Rimskom Carstvu vladala tolika pomama za astrolozima da su oni prodajući svoje horoskope i natalne karte počeli utjecati na političku stvarnost proricanjima o mogućim ratovima i drugim nedaćama, čime su prijetili stabilnosti carstva pa su redovito istjerivani iz gradova.

Dodaje da su našim precima oduvijek bile važne i iscjeliteljske moći koje su generacije prihvaćale 's koljena na koljeno', no to nije bilo dovoljno pa su, uz sveprisutnu molitvu, 'pripomagale' basne, bajalice, uroci, kletve ili drugi performativni činovi kako bi osoba koja treba iscjeljenje imala osjećaj da se na njoj 'nešto radi'. Na sličan način, kaže Vukelić, ponekad funkcionira i današnja znanost. 'Jednostavno dobijete neku tabletu od osobe u bijelom kojoj vjerujete i čekate reakciju na lijek', slikovito uspoređuje.

Vukelić podsjeća na legendarni slučaj Crne ruže iz 80-ih godina prošlog stoljeća, kada su zagrebački pripadnici gothic supkulture u medijskoj histeriji proglašavani štovateljima Lucifera, iz čega je nastao urbani mit, pa sve do novijeg primjera sotonističke svećenice Namarie iz Osijeka, voditeljice sotonističke organizacije Temple Of Pride i osnivačice svjetskog sotonističkog pokreta Joy Of Satan s podružnicom i u BiH.

Ističe da je riječ o filozofskom sotonizmu, sličnom onom američke organizacije The Satanic Temple, iza koje se krije politički aktivizam koji ukazuje na nesekularnost američkog društva. Pripadnici te organizacije, o kojoj je nedavno snimljen film 'Slava Sotoni', postavili su 2018. godine u saveznoj državi Arkansas trometarski kip okultističkog božanstva Bafometa kako bi prosvjedovali protiv zakona te države koji dopušta postavljanje prikladnog spomenika koji obilježava Deset zapovijedi na državnoj zemlji, a tiskali su i slikovnice 'Sotona poslije nastave' kao odgovor na kršćanske slikovnice i općenito sveprisutan kršćanski folklor u SAD-u. Postoje, dodaje sugovornik, i sotonistički sustavi unutar black metal supkulture, kojima je ljubav prema Luciferu isključivo dio 'furke' koja je zbog masovne popularnosti među mladima postala dio pop kulture.