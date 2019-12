[FOTO/VIDEO] Dubrovnik krenuo s čišćenjem smeća i otpada nakon nevremena

DHMZ je tijekom vikenda oglasio žuti i narančasti meteoalarm za dio središnje Hrvatske, Primorje i Dalmaciju. Brojna turistička odredišta pogodilo je nevrijeme, a dubrovački komunalci tijekom današnjge jutra krenuli su u čišćenje grada

Ponedjeljak će biti umjereno do pretežno oblačan, povremeno s kišom, uglavnom u istočnim krajevima te u Dalmaciji i to osobito prema otvorenom moru gdje može biti i pljuskova i grmljavine. No, poslijepodne se očekuje postupno razvedravanje sa zapada. U utorak i srijedu na Jadranu će biti pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Temperatura zraka će idućih dana biti u padu, osobito najniža.

Detaljnu vremensku prognozu pročitajte na OVOM LINKU, a u nastavku pogledajte kako komunalne službe čiste Dubrovnik.