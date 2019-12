Nakon burnog vikenda, pred nama su stabilniji i sunčaniji dani, ali i hladniji

Ponedjeljak će biti umjereno do pretežno oblačan, povremeno s kišom, uglavnom u istočnim krajevima te u Dalmaciji i to osobito prema otvorenom moru gdje može biti i pljuskova i grmljavine. No, poslijepodne se očekuje postupno razvedravanje sa zapada. U utorak i srijedu na Jadranu će biti pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Temperatura zraka će idućih dana biti u padu, osobito najniža

Puhat će slab do umjeren, u Slavoniji i Baranji te na otvorenom moru i jak sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 8 i 12, na Jadranu od 12 do 16 °C, javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Biometeorološke prilike će se nastaviti poboljšavati u cijeloj zemlji. Većini ljudi će biti povoljne, a kroničnim bolesnicima će biti znatno lakše podnositi vlastite bolesti nego prethodnih dana. Osim na krajnjem istoku zemlje, doći će do naglog razvedravanja koje će svima pozitivno djelovati na raspoloženje, radni elan i učinkovitost.

U utorak će biti djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća magla. Danju će biti prolazno povećane naoblake, no zadržat će se uglavnom bez oborine. Vjetar će biti slab i umjeren, na istoku u prvom dijelu dana i jak sjeverozapadni, na Jadranu i sjeverni, a tijekom noći i jutra podno Velebita mjestimice bura. Poslijepodne će vjetar prolazno okrenuti na jugozapadni.