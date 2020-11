[FOTO/VIDEO] Doznajte na jednom mjestu sve o plemenskom sukobu koji bi lako mogao izazvati novi Hladni rat. Sve je započelo ubojstvom posljednjeg etiopskog cara

Etiopski premijer Abij Ahmed najavio je u četvrtak poslije isteka 72-satnog ultimatuma završnu ofenzivu u pobunjenoj sjevernoj regiji Tigraju. Najavljena ofenziva protiv Narodne oslobodilačke fronte Tigraja (TPLF) zabrinula je humanitarne skupine koje strahuju da bi napad na Mekelle, glavni grad regije u kojemu živi 500.000 ljudi, mogao prouzročiti ogromne žrtve među civilima. Dodatna strahovanja izazivaju izvješća da je od pokrenutih ratnih operacija početkom studenog već raseljeno više od milijun ljudi kojima nedostaje hrane zbog najezde skakavaca što su poharali većinu usjeva. Uz to, sve je više zaraženih koronavirusom. Tportal pojašnjava pozadinu sukoba koji je doveo do potpunog kaosa u Etiopiji, a prijeti širenjem i na susjedne zemlje Afričkog roga

Narodna oslobodilačka fronta Tigraja nastala je sredinom 70-ih godina prošlog stoljeća, nakon pada Hailea Selassieja, posljednjeg etiopskog cara kojeg su ubili komunistički pučisti iz pokreta Derg . Njihov cilj bio je iskorijeniti korupciju u vojsci, temelju tamošnje vlasti. Za šefa Derga izabran je pukovnik Mengistu Haile Mariam te on nakon svrgavanja cara provodi tzv. Crveni teror, tijekom kojeg su samo u prvom valu genocida od 1975. do 1977. ubijene desetine tisuća političkih neistomišljenika.

Iza sukoba koji je izbio između etiopske vlade i vojnih snaga u njezinoj sjevernoj pokrajini Tigraju kriju se borba za prevlast i inicijativa za političku reformu etiopskog sustava vlasti, ali i duboko ukorijenjena želja za neovisnošću regija koje su godinama bile pod vlašću Addis Abebe. Do eskalacije tenzija došlo je početkom studenog, nakon što su se čelnici Tigraja usprotivili reformama koje zahtijeva Abij Ahmed, etiopski premijer koji je izbornom pobjedom nad TPLF-om prije dvije godine srušio taj pokret s vlasti nakon gotovo tri desetljeća.

Mengistuu se pripisuje to da je izravno zapovjedio da se zadavi cara, a prema procjenama, osobno je odgovoran za gotovo dva milijuna žrtava ubijenih tijekom njegove vladavine koja je potrajala sve do pada Sovjetskog Saveza. Moskva je naime tijekom Hladnog rata sve do pada komunizma 1991. bila glavna zaštitnica Mengistua, a nakon svrgavanja pobjegao je u Zimbabve, u kojem ga je štitio nedavno preminuli politički istomišljenik Robert Mugabe.

Neizvojevana neovisnost Tigraja

Sud u etiopskom glavom gradu Addis Abebi proglasio je Mengistua i još 73 čelnika njegova bivšeg režima krivima za genocid te ih je osudio na smrt. Budući da Etiopija nema sporazum o izručenju sa Zimbabveom, malo je vjerojatno da će jedan od najokrutnijih afričkih diktatora biti izveden pred lice pravde.