FOTO Prekrasna polarna svjetlost obasjala nebo na hrvatskoj obali: Evo zašto je svjetlila crveno, a ne zeleno

Prekrasni prizori polarne svjetlosti (aurora borealis) obasjali su u noći s ponedjeljka na utorak noćno nebo diljem Europe. Vidljiva je bila i iz Hrvatske, a fotografije ovog astronomskog spektakla uslikane su diljem Hrvatske obale: od Dalmacije do Istre .

Aurora borealis, odnosno 'sjeverno svjetlo', nastaje kada solarni vjetrovi zahvate zemljinu atmosferu. Kako pojašnjava Royal Museums Greenwich, solarna oluja izbacuje 'velike oblake' električno nabijenih čestica koje mogu putovati milijunima kilometara te dosegnuti zemlju. Većina skrene dalje od našeg planeta, ali neke od njih uhvati magnetsko polje našeg planeta pa potom te čestice ubrzavaju prema južnim i sjevernom polu. Tako uz Auroru borealis na sjeveru, stanovnici južnijih krajeva mogu vidjeti 'južno svjetlo' (Aurora Australis).

'Te čestice se zabiju u atome i molekule zemljine atmosfere te ih u principu zagriju. Taj fizički proces zovemo ekscitacija (pobuđivanje) ali je vrlo slično zagrijavanju i osvjetljavanju plina', pojasnio je Greenwichev astronom Tom Kerss.