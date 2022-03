[FOTO] Plenković iz Španjolske prozvao Milanovića za ljubomoru te poručio: 'Smiješne insinuacije da netko puši cigare i pije konjak pokazuju gdje smo mentalno'

Hrvatski premijer Andrej Plenković otpočeo je u srijedu jednodnevni posjet Španjolskoj gdje je posjetio vojnu bazu NATO saveza nedaleko od Madrida. Nakon sastanka sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom, dvojica lidera obratili su se javnosti.

'Ovo je ključan trenutak za Europsku uniju, važno je da za sva društva i vlade, da europski patriotizam koji je napadnut od strane Vladimira Putina, izađe na vidjelo. Ovo nije samo napad na Ukrajinu, ovo je napad i na europsku demokraciju. U potpunosti odbacujemo napad Rusije na Ukrajinu koja je nezavisna država. Uveli smo sankcije protiv Putina i njegovog režima, a sve će to ostati dok on ne povuče svoje snage iz Ukrajine', kazao je Sanchez. Dodaje, prenosi HRT , da Putin želi oslabiti EU, ali da se tome treba oduprijeti.

'Ovaj dron koji je bio naoružan s eksplozivom, što će još utvrditi naši stručnjaci, dokazuje da rumunjski i mađarski radari nisu prepoznali dron kao ozbiljnu prijetnju. Mislili su, zbog gustoće svih letova koji se događale u zračnom prostoru, da to nije nešto što je opasno. Jednom kada je ušao u hrvatski zračni prostor iz zemlje saveznice, ostao je u našem zračnom prostoru 6-7 minuta i pao u Zagrebu. Mogao je dron pasti na bilo koji drugi grad', kazao je Plenković.

Plenković je na pitanje novinara kazao da je u posjetu NATO centru dobio informacije koje su bile iste kao i one koje je dobio u hrvatskom centru za kontrolu zračnog prostora.

Plenković se osvrnuo i na posjet češkog, poljskog i slovenskog premijera Ukrajini. 'To je jaka poruka solidarnosti ukrajinskoj vladi. Svaka inicijativa koja može pridonijeti miru i zaustaviti ubijanje civila u Ukrajini je više nego dobrodošla', kazao je.

Plenković o Milanoviću: Koji je on kontakt obavio koji je relavantan za sigurnost Hrvatske?

Na pitanje hrvatskih novinara osvrnuo se i na zabranu preleta vojnih zrakoplova nad hrvatskim gradovima.

'On uopće nije nadležan za to tko će i kako letjeti. Za to su nadležna ministarstva. Druga stvar je da smo za razliku od njega..... za kojeg ne znam što radi u ovoj situaciji, ne znam koji je kontakt obavio koji je relavantan za sigurnost Hrvatske. Mi smo razgovarali sa svim partnerima, glavnim tajnikom NATO-a, s Macronom', poručio je Plenković.

Preleti se, dodao je, odvijaju prema planu kojeg je usvojila Vlada, a suglasio se predsjednik RH.

'Što ste tiče letova Rafalea, mislim da je dobro da su oni poslali poruku snažne solidarnosti, partnerstva s Hrvatskom i pokazali da su uz nas. Ne vidim kakav je efekt preleta između Jabuke i Palagruže, to bi sigurno ohrabrilo naše građane da oni lete na moru', ironično je rekao Plenković.

'Insinuirati da je presica koju sam držao jučer povezana s trenutkom preleta, jasno je da je Milanović plasirao to kroz svoje trbuhozborce iz ljubomore, je deplasirana i kriva', poručio je Plenković, pojasnivši da je press nakon sastanka vladajuće koalicije održao prvenstveno da razjasni izjave glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga koji je rekao da je dron bio nenaoružan.

'Smiješne insinuacije da netko puši cigare i pije konjak pokazuje gdje smo mentalno. Mi smo mentalno na takvom mjestu da činimo sve za smanjenje cijena energenata, za mjere koje će pomoći građanima. Netko je očito vodeći se vlastitim praksama konjaka i cigara, misli da mi to radimo. Ja ne pušim niti pijem. Radim što mi je zadaća, da brinem o svim aspektima i financijskim i sigurnosnim', rekao je Plenković i prozvao Milanovića da je davao izjave 'prokremljinskog karaktera'

'Neću prihvatiti jeftinu, bezobraznu i nebitnu komunikaciju nekoga tko u priči oko dolaska Rafalea i F-16 nije imao nikakvu ulogu', zaključio je.

Plenković je iz Zagreba sletio zrakoplovom hrvatske vlade na aerodrom u NATO-ovoj bazi u mjestu Torrejón de Ardoz, udaljenom 20 kilometara sjeveroistočno od Madrida. Ondje se u 9 sati sastao sa zapovjednikom baze Fernandom de la Cruzom, no ulazak je bio zabranjen novinarima.