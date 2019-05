Fond za zaštitu okoliša opet sufinancira nabavu električnih vozila, tvrtkama čak plaćaju do 40 posto cijene

Pravne osobe se od srijede, 22. svibnja, mogu prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje električnih vozila, a ukupni iznos je 17,5 milijuna kuna, najavio je u utorak direktor Fonda Dubravko Ponoš.

Fond je za održivi promet ove godine osigurao gotovo 40 milijuna kuna, a proračun ovog poziva je 17, 5 milijuna kuna. Sufinancirat će se do 40 posto investicije, odnosno maksimalno do 400.000 kuna po korisniku, rekao je Ponoš .

Nabaviti se može jedno ili više vozila pa će se tako za nabavu od 5 do 15 električnih bicikala moći dobiti do 5000 kuna po biciklu, a za električne skutere, motocikle i četverocikle na struju do 20.000 kuna.

Do 40.000 kuna dostupno je za plug-in hibridne automobile te vozila N1 kategorije s pogonom na stlačeni prirodni plin ili ukapljeni prirodni plin. Za električne automobile na raspolaganju je i do 80.000 kuna, a za vozila N2, N3, M2 ili M3 kategorije do 400.000 kuna, što je i maksimalni iznos poticaja po korisniku.



Kao i dosad, sufinanciraju se isključivo nova vozila koja u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Hrvatskoj ili ranije nisu bila registrirana, a u slučaju električnog bicikla da nije ranije bio korišten. U slučaju odobravanja poticaja, vozilo se treba nabaviti u roku 12 mjeseci.



Ponoš je također objavio rezultate javnog poziva za građane - pristiglo je više od 2400 zahtjeva, a odobreno je sufinanciranje za kupnju 846 vozila, od čega 168 osobnih automobila, 482 električna bicikla te 196 motocikala i ostalih vozila L kategorije.