Fascinirani ste kad shvatite da dijete zna da ste iz Hrvatske, pohvali njenu ljepotu, zna da je glavni grad Zagreb. A onda kreće akcija...

Jasen Boko u novom putopisu iz Indije secira mnoštvo strategija manjih i većih džepara, žicara koji ne vole da ih smatrate prosjacima i već izvještenih sitnih lopova. 'Nije Indija zemlja prevaranata, džepara i sitnih lopova, samo statistika nije na njezinoj strani. I da je samo jedan promil Indijaca nepošten, radi se o više od milijun ljudi', piše u svom šestom tekstu s najnovijeg putovanja

Svatko tko putuje Indijom susreo se sa slučajevima kad je na aerodromu ili željezničkoj stanici uzeo taksi kako bi došao do hotela koji je ranije bukirao, da bi u tom taksiju saznao tužnu priču o tome da je bukirani hotel prošle noći izgorio ili je srušen u potresu koji je, nevjerojatno, pogodio samo tu ulicu, ili su pak u tom dijelu grada veliki i krvavi neredi, što znači da je ostao bez mjesta za spavanje. Na sreću, taksist ili vozač rikše, slučajno, zna još bolji i jeftiniji hotel do kojega će vas odvesti, a koji, slučajno, vodi 'njegov brat'. Neće taj hotel biti ni jeftiniji ni bolji, ali ste sretni što nećete provesti noć na indijskoj ulici. Kad vam se treći put ponovi ista ili slična priča ili kad vidite svoj nesuđeni hotel koji nije izgorio, shvatite da ste prevareni, ali ste barem postali otporni na jednu prevaru i teško će vam opet prodati istu.

Jedna od omiljenih sitnih prevara ona mi je u Fatehpur Sikriju, UNESCO-vu lokalitetu, u kojem djeca koja se motaju oko vas znaju valjda sve jezike svijeta. Vrlo brzo lociraju odakle je grupa, čekaju da se turisti malo rasprše i onda kreću u akciju. Naravno da vas fascinira kad shvatite da to dijete zna da ste iz Hrvatske, pohvali ljepotu vaše zemlje i zna da joj je glavni grad Zagreb. Šarmantno dijete skuplja papirnati novac iz različitih zemalja, ali, eto, nema nijedan primjerak hrvatskog novca. I vi se, naravno, mašite za džep i date tom darovitom djetetu 10, 20 ili čak 50 kuna, koju već novčanicu nađete u džepu, i pohvalite ga zato što ne prosi, nego se, eto, zanima za geografiju. Dijete vas pozdravi i srdačno vam zahvaljujući ode dalje. Samo do prvog turista iz vaše grupe – a kako među stotinama turista zna baš koji su s vama u grupi, poseban je fenomen – i krene u nešto drugačiju priču te započne konverzaciju pitanjem 'odakle si'. Kad 'iznenađeno' otkrije kako ste iz Hrvatske, dijete se prisjeti da mu je jednom davno netko iz Hrvatske dao novčanicu s kojom ne zna što će i biste li mu je vi promijenili kako bi kupilo hranu. Naravno, pristanete, sretni što je naletjelo upravo na vas i tako njegovih 10, 20 ili 50 kuna bude pretvoreno u rupije, a svi u tom lancu na kraju su zadovoljni. Onaj koji je dao novčanicu djetetu sretan je jer je nadopunio zbirku siromašnog malca, onaj koji mu je razmijenio novac nije ništa izgubio i pomogao je djetetu, a inteligentni klinac najbolje je prošao. Čak i da ste mu dali samo 10 kuna, njegova je zarada stotinjak rupija, iznos koji dnevno zaradi moj Babu za vožnju turističkih brodova po Gangesu.

Moje posljednje noći u Varanasiju Dinesh me vodi u vožnju svojim skuterom zakrčenim ulicama i na večeru, 'poslovnu', kaže, jer moramo pretresti naše planove o hotelu i turističkom biznisu. Zapravo, najmanje smo razgovarali o ozbiljnom poslu, zaradi, investicijama i profitu, a puno više, kao i uvijek, o životu. Zarada mog prijatelja koji živi od turizma i zadovoljan je svojim poslom i prihodom koji u 'dobrom' mjesecu iznosi oko 3500 kuna, što ni u Indiji nije novac koji bi omogućio udoban život. Dinesh ne razumije što bi to bio 'udoban' život, ali zna da je njegov život dobar, da je zadovoljan njime i da ima dovoljno za svoje skromne potrebe. I, kao i uvijek na kraju dana, nakon večere koju je na njegovo inzistiranje on platio (oko 22 kune), završili smo na brodu na Gangesu, velikoj, mirnoj, svetoj rijeci. Plovidba u tišini mrakom po Gangesu, čak i u mojoj od spiritualnosti cijepljenoj duši izaziva zadovoljstvo i shvaćam: čovjeku ne bi smjelo trebati puno više od ovoga.