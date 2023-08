Evo kakvo će vrijeme biti narednih sedam dana, čeka nas novi toplinski val

Sutra nas očekuje pretežno sunčano no ne i posve stabilno. Uz lokalno jači razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti može pasti malo kiše, a moguć je i poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab. Na moru u noći i ujutro slaba do umjerena bura, podno Velebita ponegdje i s jakim udarima, a od sredine dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 13 do 18, na moru od 20 do 25, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 °C.