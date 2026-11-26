Talijanski Eni i španjolski Repsol uložit će u idućih pet godina uložiti dvije milijarde dolara u energetske projekte u Venezueli, koje namjeravaju realizirati s državnom energetskom kompanijom PDVSA, prema dokumentu vlade u Caracasu.
Eni i Repsol posluju u Venezueli već desetljećima unatoč problemima u gospodarstvu u uvjetima sankcija Europske unije i SAD-a.
Sada signaliziraju da im je cilj povećati proizvodnju nafte i plina u Venezueli, ne navodeći detaljne investicijske planove.
Prema dokumentu vlade u Caracasu, kompanije su postigle dogovor prema kojem bi proizvodnja plina na polju Cardón IV u Venezuelanskom zaljevu na rubu Karipskog mora trebala biti više nego udvostručena. Nakon ukapljivanja plin bi se isporučivao kupcima u inozemstvu preko plutajućeg terminala. Pošiljke bi trebale krenuti do kraja 2031. godine.
Polje Cardón IV trenutno proizvodi 1,64 milijuna kubičnih metara plina dnevno i spada među najveća polja u moru u Latinskoj Americi, prema podacima na internetskoj stranici španjolske tvrtke.
Eni i Repsol imaju po 50 posto udjela u kompaniji koja vadi plin, a s PDVSA-om surađuju u projektima vađenja nafte.
Dvije kompanije nisu odmah odgovorile na upit Reutersa da komentiraju informaciju o ulaganju.