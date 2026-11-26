Eni i Repsol posluju u Venezueli već desetljećima unatoč problemima u gospodarstvu u uvjetima sankcija Europske unije i SAD-a.

Sada signaliziraju da im je cilj povećati proizvodnju nafte i plina u Venezueli, ne navodeći detaljne investicijske planove.

Prema dokumentu vlade u Caracasu, kompanije su postigle dogovor prema kojem bi proizvodnja plina na polju Cardón IV u Venezuelanskom zaljevu na rubu Karipskog mora trebala biti više nego udvostručena. Nakon ukapljivanja plin bi se isporučivao kupcima u inozemstvu preko plutajućeg terminala. Pošiljke bi trebale krenuti do kraja 2031. godine.