Europski parlament usvojio je u četvrtak rezoluciju povodom 35. obljetnice pada i razaranja Vukovara, kojom odaje počast žrtvama velikosrpske agresije na Hrvatsku, osuđuje veličanje ratnih zločinaca te poziva Srbiju da otvori ratne arhive i objavi informacije o masovnim grobnicama
Europski parlament rezolucijom odaje počast svim žrtvama Vukovara i onima koji su pretrpjeli zlodjela tijekom Miloševićeve velikosrpske agresije na Hrvatsku i ratova koji su uslijedili nakon nasilnog raspada Jugoslavije.
Eurozastupnici upozoravaju na zajedničku odgovornost Europe za očuvanje mira, ljudskog dostojanstva i slobode, izvijestio je Ured europskog parlamenta u Hrvatskoj.
U rezoluciji se ističe da je Vukovar podsjetnik na to da se načelo 'nikada više', proizašlo iz razaranja Drugog svjetskog rata i ugrađeno u temelje europskog projekta, ne može uzimati zdravo za gotovo.
Tragedija Vukovara, smatraju eurozastupnici, razotkrila je krhkost mira u Europi i posljedice njegova pravodobnog nebranjenja.
Od Srbije se traži otvaranje ratnih arhiva
Europski parlament naglašava da su priznavanje počinjenih zločina, poštovanje žrtava i utvrđivanje sudbine nestalih ključni za trajno pomirenje i ostvarivanje pravde za sve žrtve ratova na području bivše Jugoslavije.
Zastupnici pozivaju nadležna tijela, posebno Srbiju, da otvore ratne arhive, objave informacije o masovnim grobnicama te poduzmu konkretne korake u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina. Od njih se traži i da olakšaju pronalaženje i identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava te njihovu dostojanstvenu predaju obiteljima.
Podsjećajući na mirnu reintegraciju istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema u ustavnopravni poredak Hrvatske, eurozastupnici ističu važnost Vukovara kao grada u kojem su zajednice nakon rata morale ponovno izgraditi međusobno povjerenje i naučiti živjeti zajedno.
Posebno osudili počasti Ratku Mladiću
U rezoluciji se oštro osuđuju poricanje, umanjivanje i veličanje ratnih zločina, uključujući javno slavljenje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca. Europski parlament posebno je osudio počasti odane Ratku Mladiću tijekom njegova sprovoda u Beogradu 7. rujna 2026. godine. Bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske pravomoćno je osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.
Eurozastupnici pozivaju na kulturu sjećanja utemeljenu na istini i poštovanju svih žrtava, promicanje dijaloga, pomirenja i izgradnje trajnog mira te mirne europske budućnosti, ne dopuštajući pritom da rane iz prošlosti postanu izvor novih podjela.
Obitelji Vukovaraca u parlamentu
Rezoluciju su potpisali svi hrvatski eurozastupnici, uz petero parlamentaraca iz Švedske, Njemačke, Španjolske, Austrije i Belgije. Glasanje su s balkona za posjetitelje pratili Vukovarci, članovi obitelji nestalih i ubijenih te bivši zatočenici koncentracijskih logora, koji su dan ranije stigli u Strasbourg na poziv zastupnika Karla Resslera. Njih su, u za Parlament rijetkom slučaju jedinstva, pljeskom pozdravili gotovo svi zastupnici.
Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, dan ranije za Hinu je rekla da ova rezolucija daje „novu malu nadu” da će se rasvijetliti sudbina nestalih u Domovinskom ratu.
Hrvatska još uvijek traga za 1725 nestalih iz Domovinskog rata, a velik dio tog broja odnosi se na područje Vukovara i Hrvatskog Podunavlja. U rezoluciji se Srbija poziva da otvori svoje arhive i pomogne u pronalasku nestalih.