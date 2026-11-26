Tragedija Vukovara, smatraju eurozastupnici, razotkrila je krhkost mira u Europi i posljedice njegova pravodobnog nebranjenja.

U rezoluciji se ističe da je Vukovar podsjetnik na to da se načelo 'nikada više', proizašlo iz razaranja Drugog svjetskog rata i ugrađeno u temelje europskog projekta, ne može uzimati zdravo za gotovo.

Eurozastupnici upozoravaju na zajedničku odgovornost Europe za očuvanje mira, ljudskog dostojanstva i slobode, izvijestio je Ured europskog parlamenta u Hrvatskoj.

Europski parlament rezolucijom odaje počast svim žrtvama Vukovara i onima koji su pretrpjeli zlodjela tijekom Miloševićeve velikosrpske agresije na Hrvatsku i ratova koji su uslijedili nakon nasilnog raspada Jugoslavije.

Od Srbije se traži otvaranje ratnih arhiva

Europski parlament naglašava da su priznavanje počinjenih zločina, poštovanje žrtava i utvrđivanje sudbine nestalih ključni za trajno pomirenje i ostvarivanje pravde za sve žrtve ratova na području bivše Jugoslavije.

Zastupnici pozivaju nadležna tijela, posebno Srbiju, da otvore ratne arhive, objave informacije o masovnim grobnicama te poduzmu konkretne korake u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina. Od njih se traži i da olakšaju pronalaženje i identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava te njihovu dostojanstvenu predaju obiteljima.

Podsjećajući na mirnu reintegraciju istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema u ustavnopravni poredak Hrvatske, eurozastupnici ističu važnost Vukovara kao grada u kojem su zajednice nakon rata morale ponovno izgraditi međusobno povjerenje i naučiti živjeti zajedno.

Posebno osudili počasti Ratku Mladiću

U rezoluciji se oštro osuđuju poricanje, umanjivanje i veličanje ratnih zločina, uključujući javno slavljenje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca. Europski parlament posebno je osudio počasti odane Ratku Mladiću tijekom njegova sprovoda u Beogradu 7. rujna 2026. godine. Bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske pravomoćno je osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.

Eurozastupnici pozivaju na kulturu sjećanja utemeljenu na istini i poštovanju svih žrtava, promicanje dijaloga, pomirenja i izgradnje trajnog mira te mirne europske budućnosti, ne dopuštajući pritom da rane iz prošlosti postanu izvor novih podjela.

Obitelji Vukovaraca u parlamentu

Rezoluciju su potpisali svi hrvatski eurozastupnici, uz petero parlamentaraca iz Švedske, Njemačke, Španjolske, Austrije i Belgije. Glasanje su s balkona za posjetitelje pratili Vukovarci, članovi obitelji nestalih i ubijenih te bivši zatočenici koncentracijskih logora, koji su dan ranije stigli u Strasbourg na poziv zastupnika Karla Resslera. Njih su, u za Parlament rijetkom slučaju jedinstva, pljeskom pozdravili gotovo svi zastupnici.

Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, dan ranije za Hinu je rekla da ova rezolucija daje „novu malu nadu” da će se rasvijetliti sudbina nestalih u Domovinskom ratu.

Hrvatska još uvijek traga za 1725 nestalih iz Domovinskog rata, a velik dio tog broja odnosi se na područje Vukovara i Hrvatskog Podunavlja. U rezoluciji se Srbija poziva da otvori svoje arhive i pomogne u pronalasku nestalih.