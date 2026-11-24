Službeno je bio arhiepiskop novosadski i mitropolit bački, teolog s atenskim doktoratom i dugogodišnji glasnogovornik. Neslužbeno, Irinej Bulović bio je dugogodišnji glavni producent SPC-a koji je iz debelog hlada Bačke desetljećima vukao sve konce u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, birao patrijarhe i vodio bespoštedne ratove – od onih oko Stepinca i ukrajinske autokefalnosti do križarskih pohoda na vojvođanske gastronomske manifestacije.

Rođen 1947. godine kao Mirko Bulović, obrazovanjem i intelektualnim kapacitetima nesumnjivo je odskakao od prosječnog episkopa. Godinama je bio jedan od najistaknutijih predstavnika svoje Crkve u međukršćanskom dijalogu, sudjelujući u komisijama za odnose s Rimokatoličkom i Luteranskom crkvom. U tom je svojstvu u Hrvatskoj najpoznatiji po radu u mješovitoj komisiji koju je na poticaj pape Franje osnovao Vatikan radi zajedničkog razmatranja povijesne uloge zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca. U Hrvatsku je nakon završetka rata često putovao, radio na ekumenskoj suradnji i duhovnom uzdizanju pravoslavnog stanovništva i svećenstva, a u tome mu je ponešto olakšavala činjenica da vuče korijene iz Bitelića kod Sinja, u Cetinskoj krajini, odakle se u prosincu 1945. i ožujku 1946. u Vojvodinu preselila praktički cijela loza Bulovića.

Njegovo poznavanje pravoslavne teologije i crkvene povijesti bilo je neupitan resurs SPC-a, no upravo je na tom terenu vukao i najkontroverznije poteze – od tvrdog zauzimanja strane u sukobu Carigrada i Moskve oko ukrajinskog crkvenog pitanja, pa sve do unutarnjih podjela oko autokefalnosti koje su godinama potresale sam vrh Crkve. Čovjek iz sjene i duhovni mentor Međutim, stvarna moć Irineja Bulovića nije ležala u fusnotama teoloških rasprava, već u činjenici da je pripadao najužem krugu ljudi koji donose sve ključne odluke. Dok su se patrijarsi mijenjali, a javnost se zabavljala njihovim nastupima, Bulović je bio jedina prava konstanta – klasični "čovjek iz sjene" koji ne mora sjediti na tronu jer je on taj koji bira tko će na njega sjesti. Kada je njegov duhovni sin Porfirije preuzeo žezlo patrijarha, svima koji iole prate crkvene prilike bilo je jasno da se u Patrijaršiji nije promijenio gazda, nego samo lice s naslovnice. Uostalom, i sam je Bulović godinama formalno bio glasnogovornik SPC-a, funkcija koju je tumačio kao pravo da govori u ime svih, a da nikome ne polaže račune.

Izvor: Društvene mreže / Autor: JSP PRODUKCIJA

Savršena simfonija sa svakom vlašću Njegova politička teologija bila je jednostavna, učinkovita i nevjerojatno prilagodljiva – savršena simfonija s apsolutno svakom vlašću u Beogradu. Od Slobodana Miloševića, preko Borisa Tadića, pa sve do Aleksandra Vučića, Irinej je uvijek znao prepoznati gdje stanuje moć i kako Crkvu pozicionirati kao njezin najpouzdaniji duhovni servis. S druge strane, neposlušne profesore s Bogoslovnog fakulteta poput Vukašina Milićevića ili Rodoljuba Kubata rješavao je po kratkom postupku, čistkama koje su više podsjećale na partijske obračune nego na akademsku i crkvenu raspravu. S treće, pak, strane, pamti se i njegova revna obrana epidemiološki problematičnih praksi tijekom pandemije koronavirusa, koji su u to doba brojni crkveni velikodostojnici otvoreno negirali. Negirao je i Irinej činjenicu da je Amfilohije Radović, još jedan velikodostojnik SPC-a koji je rabijantno promovirao Irinejeve ideje, preminuo od koronavirusa. 'Amfilohije je savladao virus, ali njegovo krhko tijelo nije savladalo iskušenja kojima je bilo izloženo', rekao je tada.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Nova.rs

Križarski rat protiv kobasica i pihtija Ipak, koliko god bio vješt u visokoj crkvenoj diplomaciji i zakulisnim igrama, mitropolit bački imao je jednu Ahilovu petu: vojvođanske mesne prerađevine u vrijeme posta. Povijest će ga tako, uz sve doktorate i desetljeća spletkarenja na vrhu Crkve, pamtiti i kao čovjeka koji je poveo bespoštedni križarski rat protiv lokalnih gastronomskih manifestacija. Kada su mještani Turije odbili odgoditi svoju tradicionalnu Kobasicijadu jer je pala u vrijeme posta, Irinej nije posegnuo za molitvom, već za teškom artiljerijom: zabranio je svećenicima ulazak u kuće organizatora, zaključao lokalnu crkvu i naredio da se svakih petnaest minuta oglašavaju – mrtvačka zvona. Slična je anatema snašla i ljubitelje pihtija (hladetine) u Rumenki, kojima je zbog "želatinaste sablazni" zaprijetio trajnim izopćenjem iz Crkve.