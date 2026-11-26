Čelnici država "prijatelja kohezije" zadužili su u četvrtak talijansku premijerku Giorgiju Meloni i rumunjskog predsjednika Nicusora Dana da ih zastupaju tijekom pregovora o Višegodišnjem proračunskom okviru (VFO), koji se vode u četvrtak na samitu EU-a u Bruxellesu.

“Čelnici skupine dogovorili su se da će premijerki Meloni i predsjedniku Danu povjeriti zastupanje zajedničkih stajališta prijatelja kohezije”, objavila je talijanska vlada na svojoj internetskoj stranici. Pregovori o proračunu počet će na radnom ručku na kojem će predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa predstaviti svoj prijedlog pregovaračkog okvira za VFO, a čelnici država članica iznijet će svoje primjedbe. Nakon radnog ručka samit će se nastaviti bilateralnim sastancima u kojima će se Costa konzultirati sa šefovima država i vlada u raznim odvojenim formatima. Kasno navečer europski čelnici će se ponovno sastati na plenarnoj sjednici kako bi razmotrili ishod konzultacija. Čelnici 17 država EU-a koje spadaju u neformalnu skupinu “prijatelja kohezije”, među njima i hrvatski premijer Andrej Plenković, sastali su se u četvrtak ujutro prije početka izvanrednog samita kako bi se dogovorili o stajalištu koje će zastupati u pregovorima koji će se tijekom dana voditi o VFO-u.

Tradicionalna podjela država za sedmogodišnji proračun Države članice EU-a u pregovorima o sedmogodišnjem proračunu tradicionalno su podijeljene na one koje u proračun uplaćuju više nego što iz njega dobiju i one siromašnije koje su neto-primateljice i kojima europski proračun služi da dostignu one bogatije. Prva skupina se obično naziva “klub štedljivaca”, dok oni sebe vole zvati “modernizatorima”, a druga skupina je poznata kao “prijatelji kohezije”. “Štedljivci” žele što manji proračun i da se s tako smanjenim proračunom financiraju novi prioriteti poput gospodarske konkurentnosti, obrane i sigurnosti, što oni nazivaju “modernizacijom”. Prijatelji kohezije podržavaju nove prioritete ali ne na štetu tradicionalnih politika, poljoprivrede i kohezije i zato traže što veći zajednički proračun. Dogovor se uvijek teško postiže, često na višednevnim samitima, s obzirom na to da je za dogovor potreban jednoglasan pristanak svih država članica. Cilj predsjednika Europskog vijeća Antonija Coste je postići dogovor na samitu u prosincu.

Costa traži otvoreni um Costa je izjavio prije početka samita da mu je danas cilj približiti stajališta čelnika država članica po tri pitanja: ukupnom iznosu proračuna, raspodjeli financiranja različitih prioriteta i postići uravnoteženi dogovor o paketu novih proračunskih prihoda kako bi se izravni nacionalni doprinosi održali na razumnoj razini. “Sada je vrijeme da svi čelnici sudjeluju u ovoj raspravi otvorenog uma, s konstruktivnim pristupom i osjećajem za kompromis jer ovaj proračun moramo odobriti na vrijeme, znači do kraja ove godine”, rekao je Costa. Costa je u prošlu subotu predložio deset posto ili 204 milijarde eura manji višegodišnji proračun EU-a u odnosu na prijedlog Europske komisije (EK).

Posjetili smo europske institucije u Bruxellesu Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac







+39 Posjetili smo europske institucije u Bruxellesu Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac

U novom pokušaju pronalaska kompromisa o proračunu EU-a među 27 država članica koje su duboko podijeljene po pitanju, Costa je predložio iznos VFO-a za razdoblje od 2028. do 2034. od 1,78 bilijuna eura. Komisija je u srpnju prošle godine predložila VFO u iznosu od 1,98 bilijuna eura. Kako bi se smanjili izravni doprinosi država članica, Costa predlaže i nove vlastite prihode od 60 milijardi eura godišnje, uključujući digitalni porez na prihode velikih tehnoloških tvrtki. No, za “štedljivce” predloženo smanjenje i dalje je premalo. “Iznos je i dalje prevelik. Uostalom, države članice moraju moći sve to platiti”, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz, ističući da Costin prijedlog ne može biti osnova za dogovor. Druga sporna točka na ovom samitu mogla bi biti financiranje Ukrajine.